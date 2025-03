Elon Musk, il patron di Tesla e collaboratore di Trump, ha affrontato su X, il suo social, due temi importanti che fanno molto discutere: Nato e Ucraina. Queste le dichiarazioni di Musk, che sono state prese come minacce o avvertimenti.

Elon Musk su Starlink: “Se la disattivo, Kiev crolla. Spina dorsale dell’esercito ucraino”

Elon Musk torna a far parlare di sé dopo le sue ultime dichiarazioni scontanti sull’Ucraina. Il patron di X ha detto che il sistema Starlink è “la spina dorsale” dell’esercito ucraino e che se lo disattivasse, la prima linea delle forze armate ucraine crollerebbe. In sostanza Musk sta dicendo che che senza il suo sistema satellitare Starlink, che conta già 7mila satelliti circolanti, la difesa ucraina non reggerebbe.

“Ho letteralmente sfidato Putin a uno scontro fisico uno contro uno sull’Ucraina, e il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi. Ciò che mi fa star male sono anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente”, afferma il miliardario legato a Donald Trump.

“Chiunque ha veramente a cuore la questione, riflette veramente e vuole che questo tritacarne si fermi. Pace adesso”. I terminali Starlink infatti hanno svolto un ruolo fondamentale nel proteggere le comunicazioni durante la guerra in Ucraina: la maggior parte delle postazioni sul campo di battaglia sono dotate di un proprio terminale, fa sapere Sky News. L’anno scorso, l’Ucraina ha dichiarato che erano operativi circa 42.000 terminali tra militari, ospedali, aziende e organizzazioni umanitarie.

La risposta di Musk al Ministro polacco Sikorski

“Stai zitto, ometto. Paghi una piccola parte del costo. E non c’è niente che possa sostituire Starlink“. Ha risposto così Elon Musk su X al post del ministro degli Esteri polacco Sikorski secondo cui è Varsavia a pagare i servizi Starlink per l’Ucraina.

“A parte l’etica di minacciare la vittima di un’aggressione, se SpaceX si dimostrerà un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori”, aveva scritto Sikorski. “Starlink per l’Ucraina è pagato dal ministero polacco della digitalizzazione al costo di circa 50 milioni di dollari all’anno”, ha scritto il ministro polacco Radosław Sikorski su X.

Sulla Nato, Musk: “Dovremmo uscire”

Altra dichiarazione che fa discutere di Elon Musk sulla Nato: “Dovremmo uscire, non ha senso che l’America paghi per la difesa dell’Europa”. Così sempre su X, Musk rispondendo a un utente che chiedeva l’uscita dalla Nato.