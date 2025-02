L’intesa tra FdI e il Partito Democratico sul ddl Spazio ha scatenato la furia di Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, che non ha esitato a esprimere il suo disappunto riguardo all’accordo tra il partito della premier Giorgia Meloni e i democratici. Attacca in un post su X.

Stroppa attacca FdI: la replica del partito

“Intesa PD-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro“.

Andrea Stroppa ha accusato il partito di governo e Giorgia Meloni in un post su X, rilanciando la notizia in cui il PD rivendica il merito di aver introdotto, grazie a proposte e emendamenti firmati anche da M5S, AVS e Azione, il tema della sicurezza nazionale e del ritorno industriale per il paese nell’articolo 25 del ddl Spazio. Il disegno di legge “Disposizioni sull’economia dello spazio” è attualmente in esame alla commissione Attività produttive alla Camera.

Secondo quanto riportato, due emendamenti del PD, firmati da Andrea Casu e Vinicio Peluffo e sottoscritti dalle opposizioni, sono stati approvati in commissione con i voti del centrodestra, dopo una riformulazione richiesta dalla maggioranza. Le modifiche riguardano la sicurezza nazionale e il ritorno industriale, e si trovano nell’articolo 25 della legge, che tratta della riserva di capacità trasmissiva nazionale, ossia l’uso satellitare come alternativa alle reti terrestri in situazioni critiche.

Fratelli d’Italia ha respinto le accuse di Andrea Stroppa, definendole “prive di fondamento“. Andrea Mascaretti, relatore del ddl sull’economia dello spazio, ha precisato che gli emendamenti approvati riguardano temi diversi e sono stati approvati all’unanimità da tutti i gruppi politici, rafforzando concetti già presenti nella legge su sicurezza nazionale e ritorno industriale.

Il commento del PD e Movimento 5 Stelle

“Verificheremo se la maggioranza cederà ai ricatti di Musk. Per noi l’autonomia del Parlamento è sacrosanta così come è fondamentale che venga salvaguardata la sovranità digitale, la sicurezza nazionale e il ritorno industriale per il sistema paese”, sottolinea il capogruppo del Pd nella commissione attività produttive della Camera, Vinicio Peluffo.

Anche il Movimento 5 Stelle ha sostenuto la stessa posizione, accusando il ddl Spazio di essere pieno di favori del governo ai “Musk di turno”. Secondo i pentastellati, ascoltando Stroppa, oggi Fratelli d’Italia si rende conto che per il magnate americano non bastano questi favori, ma che vuole avere il campo completamente libero per agire a suo piacimento in Italia.

Il disegno di legge in oggetto, denominato “Disposizioni sull’economia dello spazio”, riceverà l’approvazione dalla commissione oggi, giovedì 27 febbraio. Il dibattito in Aula è programmato per la prossima settimana.