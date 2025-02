Maxi offerta di 97 miliardi di dollari da parte di Elon Musk per l’acquisto di OpenAi. Ecco cosa ha risposto l’amministratore delegato Sam Altaman.

Un gruppo di investitori capitanati dall’imprenditore sudafricano e Ceo di Tesla Elon Musk, ha offerto 97,4 miliardi di dollari per l’acquisto della non-profit che controlla OpenAi, il laboratorio di ricerca sull’Intelligenza Artificiale, dichiarando così guerra aperta all’AD di OpenAi Sam Altman per la società dietro ChatGpt. A rivelare la notizia è stato il Journal Street, che ha avuto conferma dell’offerta dall’avvocato di Musk, Mark Toberoff.

OpenAi, la risposta di Sam Altman: “No grazie, ma compreremo Twitter per 9,4 miliardi se vuoi…”

Non si è fatta attendere la risposta dell’Amministratore Delegato di OpenAi Sam Altman, che ha voluto rispondere con sarcasmo su X alla maxi offerta di Elon Musk: “No grazie, ma compreremo Twitter per 9,7 miliardi di dollari, se vuoi…” E’ un chiaro riferimento all’acquisizione da 44 miliardi di dollari di Twitter da parte del Ceo di Tesla nel 2022. Non è tardata nemmeno la risposta di Musk, che ha definito Altman come un “imbroglione”, ribadendo la necessità che OpenAi torni a utilizzare un modello open source, permettendo quindi il libero accesso ai codici di Ai sviluppati dalla compagnia.