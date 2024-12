ChatGPT disponibile su WhatsApp: ecco come funziona

Anche in Italia arriva ChatGPT su WhatsApp: una nuova funzionalità consente di chattare gratuitamente con l'intelligenza artificiale

Da oggi è possibile conversare con ChatGPT direttamente su WhatsApp. La nuova funzionalità, ora disponibile anche in Italia, consente di inviare messaggi o fare chiamate vocali per interagire con il chatbot tramite l’app di messaggistica. Ecco come utilizzare il servizio.

ChatGPT arriva su WhatsApp

Per utilizzare il servizio, basta aggiungere il numero 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) ai contatti WhatsApp e inviare un messaggio per iniziare a chattare. In USA è anche possibile effettuare delle classiche chiamate vocali tramite rete cellulare.

Il servizio è gratuito, ma prevede alcune limitazioni sul numero di domande che si possono porre al chatbot. OpenAI ha anche avvertito che un numero potrebbe essere bloccato in caso di violazioni o se le richieste provengono da paesi non supportati. L’azienda, tramite il suo blog ufficiale, ha spiegato che il servizio è in fase di “implementazione graduale” con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti coloro che desiderano esplorarne le potenzialità.

ChatGPT arriva su WhatsApp: le limitazioni

La prima limitazione riguarda il numero di messaggi che è possibile inviare ogni giorno su WhatsApp, che è vincolato a una quantità prestabilita. OpenAI si riserva il diritto di modificare questo limite in base al volume di dati da gestire con la nuova funzione. La seconda limitazione prevede che il numero possa anche essere chiamato: ogni mese sono disponibili 15 minuti di conversazione vocale.