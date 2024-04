Il chatbot di intelligenza artificiale di OpenAi ChatGPT non richiede più l’autenticazione per utilizzarlo.

La versione gratuita di ChatGPT

Fino a fine marzo per poter utilizzare ChatGPT era necessario effettuare il login sulla piattaforma, dal primo aprile non è più obbligatorio. OpenAi ha annunciato che l’unica differenza tra la versione senza accesso e quella con login è che non si potranno salvare o condividere le chat oppure sfruttare istruzioni personalizzate come ad esempio avere conversazioni vocali con ChatGPT.

Scrive OpenAI sul proprio blog: “Per chiunque sia incuriosito dal potenziale dell’intelligenza artificiale ma non voglia seguire i passaggi per creare un account, inizia a utilizzare ChatGPT oggi”.

Gli utenti avranno comunque la possibilità di scegliere di non utilizzare le proprie chat per l’addestramento, anche se ciò potrebbe minare l’obiettivo per cui l’azienda sta offrendo questa opzione.

I rischi

Con l’accesso senza account a ChatGPT, OpenAI si troverà a dover gestire su larga scala i rischi di abuso e manipolazione, un’inferenza costosa e che richiede risorse. Tuttavia, non abbiamo informazioni concrete su come OpenAI intenda prevenire gli abusi di ChatGPT senza account.