Nuova truffa Gmail: ecco come cercano di ingannarti per ottenere il tuo codice

Nuova truffa Gmail: ecco come cercano di ingannarti per ottenere il tuo codice

Negli ultimi giorni, è emersa una nuova truffa che prende di mira gli utenti Gmail, il popolare servizio di posta elettronica di Google. Questo sofisticato attacco informatico sfrutta messaggi ingannevoli che si spacciano per comunicazioni ufficiali del supporto tecnico, con l’obiettivo di ottenere il codice di accesso degli utenti. La vicenda ha subito creato allarme, evidenziando ancora una volta l’importanza di prestare massima attenzione alle email ricevute e di adottare misure di sicurezza efficaci per proteggere i propri dati personali.

Nuova truffa Gmail: fingono il supporto tecnico, ma vogliono il tuo codice

Nonostante la reputazione di Google per sicurezza e affidabilità, questa nuova minaccia rappresenta un rischio serio. Si tratta di una vasta campagna di phishing che inganna anche gli utenti più esperti. Le email, molto realistiche, sembrano provenire da indirizzi ufficiali, rendendo difficile riconoscere i messaggi falsi.

Google ha già invitato a rafforzare la sicurezza, consigliando soprattutto di attivare la verifica in due passaggi per bloccare accessi non autorizzati. È fondamentale controllare regolarmente le impostazioni di sicurezza, prestare attenzione ai link ricevuti e non condividere mai dati sensibili. La truffa del finto supporto tecnico funziona così: si convince la vittima che il suo account o dispositivo è compromesso, per poi venderle software inutili o ottenere le sue credenziali.

Recupero account Google: come agire entro 7 giorni e rafforzare la sicurezza

Se l’account viene compromesso, Google offre un periodo limitato di soli sette giorni per tentare il recupero prima che l’accesso venga bloccato in modo definitivo. Per questo motivo è fondamentale agire con tempestività e mantenere alta l’attenzione. L’azienda mette in guardia contro qualsiasi tentativo di recupero fai-da-te e invita invece a seguire scrupolosamente le procedure ufficiali.

Per poter recuperare l’account, è necessario aver configurato in anticipo un numero di telefono e un indirizzo email di recupero. Questi dati sono fondamentali anche se l’hacker dovesse modificarli, poiché Google permette all’utente legittimo di utilizzare le informazioni originali per riottenere l’accesso entro sette giorni dalla modifica.

Ross Richendrfer, portavoce di Gmail, sottolinea che per proteggersi efficacemente dagli attacchi di phishing è importante utilizzare metodi di autenticazione avanzati come chiavi di sicurezza o passkey.

Per controllare e aggiornare le impostazioni di sicurezza è possibile accedere al proprio account Google tramite:

Android: Impostazioni > Google > tuo nome > Gestisci il tuo Account Google > Sicurezza > Come accedi a Google

iOS: Gmail > immagine account > Gestisci il tuo Account Google > Sicurezza > Come accedi a Google

Chrome: immagine account > Gestisci il tuo Account Google > Sicurezza > Come accedi a Google

Nel frattempo, con l’aumento delle truffe, Google ha aggiunto a Chrome 137 la protezione Gemini Nano, una tecnologia hardware che migliora la sicurezza del dispositivo.