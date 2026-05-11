Thaksin Shinawatra rilasciato: possibili scenari per Pheu Thai e l'assetto politico

Thaksin Shinawatra è uscito dal carcere con un braccialetto elettronico e quattro mesi di libertà vigilata, riaccendendo il dibattito sulla sua influenza e sul destino della dinastia Shinawatra

Questa mattina Thaksin Shinawatra è tornato in libertà dopo aver scontato una condanna per corruzione. L’ex primo ministro, miliardario di 76 anni con un passato nel settore delle telecomunicazioni, è uscito dal carcere indossando un braccialetto elettronico e sarà sottoposto per quattro mesi a una forma di libertà vigilata. All’uscita ha abbracciato familiari e trovato centinaia di sostenitori vestiti di rosso, il colore del suo storico movimento popolare.

La scena al di fuori della prigione — con cori e striscioni, e alcune persone che gridavano “Amiamo Thaksin” — ha rapidamente riaperto vecchie ferite e sollevato domande sull’impatto che il suo ritorno potrà avere sulla politica nazionale. Sua figlia, Paetongtarn Shinawatra, aveva raccontato dopo una visita in carcere che con il padre aveva discusso soprattutto questioni familiari e non di strategia politica, ma l’eco mediatico del rilascio crea comunque attese e incertezze.

Le reazioni immediate e il contesto del rilascio

Il rilascio di Thaksin è stato accolto da manifestazioni di affetto tra i suoi sostenitori rurali, gruppo che per anni ha costituito la base sociale del suo potere. Al tempo stesso, osservatori e oppositori ricordano il passato giudiziario dell’ex premier e la forte ostilità dell’élite filo-militare e filo-monarchica verso il suo stile di governo.

Questo contrappeso tra fede popolare e resistenze istituzionali rende la situazione particolarmente fluida nel breve termine.

Uno sguardo sulle dichiarazioni pubbliche

Nei momenti immediatamente successivi al rilascio, la comunicazione della famiglia si è mostrata prudente: Paetongtarn ha enfatizzato la dimensione privata dell’incontro con il padre, smentendo chi temeva un’immediata ripresa dell’attività politica. Ma la presenza di manifestanti in rosso indica come l’immagine di Thaksin rimanga un simbolo potente e divisivo, capace di mobilitare sentimenti forti tra ampi segmenti dell’opinione pubblica.

La dinastia Shinawatra: radici e fratture

La famiglia Shinawatra ha inciso profondamente sulla politica thailandese per circa vent’anni, con alternanza di successi elettorali e crisi istituzionali. Sostenuta soprattutto dalle zone rurali, la famiglia è stata vista come rappresentante delle istanze popolari, e al contempo come una minaccia per l’establishment tradizionale. Il confronto tra il populismo della famiglia e i settori conservatori ha generato colpi di scena politici e rovesciamenti di potere.

Passaggi chiave del passato recente

Thaksin è stato primo ministro dal 2001 al 2006, quando fu destituito da un colpo di Stato e partì per un esilio durato circa quindici anni. Sua sorella Yingluck ha guidato il governo dal 2011 al 2014 prima di essere anch’essa rimossa dai militari. Più di recente, la figlia Paetongtarn è stata allontanata dall’incarico nell’agosto 2026 dopo un solo anno di mandato, episodio che ha segnato un altro capitolo di difficoltà per la dinastia.

Prospettive politiche: il presente e il possibile futuro

Le elezioni parlamentari di febbraio hanno rappresentato una battuta d’arresto per il movimento: il partito Pheu Thai ha subito la peggiore sconfitta della sua storia, scivolando al terzo posto e aprendo un periodo di riflessione interna. Nonostante questo, l’inclusione di elementi legati alla famiglia nella coalizione guidata dal primo ministro conservatore Anutin Charnvirakul lascia aperta la possibilità di una rimodulazione dell’influenza politica di Thaksin e dei suoi alleati, seppure in forme meno dirette rispetto al passato.

Il rilascio di Thaksin introduce quindi vari scenari: da una ripresa simbolica del ruolo familiare a una presenza più defilata, condizionata dal vincolo del braccialetto elettronico e dalla necessità di ricostruire la fiducia elettorale dopo la disfatta di febbraio. La combinazione di memoria popolare, interessi politici e limiti giudiziari determinerà le prossime mosse, mentre l’attenzione pubblica resterà alta su ogni segnale che indichi una riorganizzazione del panorama politico thailandese.