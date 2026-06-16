Pagare gli importi degli acquisti ormai è facile ed immediato grazie all’avvento dei pagamenti elettronici, tuttavia se uno dei principali vantaggi è la rapidità del pagamento ed il fatto di poter contare sulle liquidità praticamente in ogni momento, a patto di disporne naturalmente, vi era un problema assillante per gli esercenti che ora è stato risolto.

Pos e piccoli importi un grande problema

Il POS ed il pagamento di piccoli importi era un binomio problematico perché spesso non si riuscivano ad avere benefici rispetto alle commissioni applicate su questi importi bassa fascia, in quanto andavano a coprire il margine di guadagno.

In poche parole se si sceglieva il POS per un importo basso non si avevano benefici nell’utilizzo del sistema, rendendo quasi più vantaggioso il contante, questo disguido doveva per forza essere risolto e sembra che una soluzione sia stata trovata.

Sconti per le commissioni sino a 30 euro

La firma dell’accordo è avvenuta nella giornata di ieri, 15 giugno, come riporta FanPage.it e permetterà agli esercenti di ottenere sconti sulle commissioni per importi sino a 30 euro.

L’iniziativa avrà una durata di 2 anni, al momento non si conoscono ancora le procedure di attivazione ma quel che è certo è che si avrà un guadagno considerevole per le aziende grandi, con fatturati che vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 750 mila euro all’anno.

In questo modo si incentiva ulteriormente l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e i minori costi delle operazioni permetteranno di aumentare i ricavi, in pratica un vantaggio per cittadini e imprese.