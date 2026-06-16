La scomparsa di due sorelline di 12 e 16 anni ha attivato un’imponente macchina di ricerche e indagini nelle aree dell’Alto Sangro. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti delle ragazze attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, mentre sul territorio proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Il caso resta aperto e al centro dell’attenzione, tra ipotesi investigative e numerosi elementi ancora da chiarire.

Sorelline scomparse nel nulla: ricerche sul territorio e sviluppi delle indagini

Le operazioni di ricerca continuano senza sosta su un’area molto ampia, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle squadre del Soccorso alpino e speleologico della Guardia di Finanza, impegnate su sentieri, boschi e zone impervie. Le verifiche hanno interessato anche le sponde del lago di Barrea, mentre i soccorritori sottolineano la complessità dello scenario operativo.

“Dalle ricerche non è emerso alcun elemento utile – spiegano oggi all’ANSA i vigili del fuoco – L’area da controllare è molto vasta e la situazione resta complessa. Abbiamo diverse squadre tuttora impegnate sul campo e stiamo facendo tutto il possibile”.

Nel frattempo non mancano le polemiche sull’avvio delle indagini. Il legale della madre delle ragazze avrebbe infatti sollevato dubbi sui tempi delle prime attività investigative: “Le ricerche delle ragazze credo siano partite con ritardo – afferma Enrico Mastantuono – non da ultimo perché le perquisizioni nelle abitazioni dei genitori e dei nonni sono state effettuate soltanto mercoledì 10”.

Sorelline scomparse, il titolare del bar a Dentro la Notizia: “Come stavano prima di scomparire”

Delle sorelle Sarah e Alisya non si hanno ancora notizie, mentre le indagini si concentrano sempre più sulla ricostruzione delle ore immediatamente successive alla loro scomparsa. Le due, di 12 e 16 anni, si sono allontanate tra la notte di sabato 6 e domenica 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena dove vivevano da circa due anni. Un elemento chiave è rappresentato dalle registrazioni di videosorveglianza dei comuni limitrofi: in particolare ad Alfedena sarebbero stati rilevati circa 300 transiti di veicoli nella fascia oraria considerata, tra tarda serata e prime ore del mattino.

Nella struttura di accoglienza, invece, non risulterebbero presenti né telecamere né sistemi di allarme, rendendo più complessa la ricostruzione degli spostamenti. Tra i pochi elementi certi c’è un filmato proveniente da una telecamera di un bar che le immortala alle 21:26 di sabato 6 giugno: le ragazze appaiono mentre attraversano l’area tra i tavoli, vestite di nero e con scarpe bianche, in apparente tranquillità.

Sempre dal locale emergono dettagli sulle condizioni delle ragazzine prima della sparizione, queste le parole del titolare a Dentro La Notizia: “Hanno giocato a biliardino e poi sono andate via con gli educatori. Hanno bevuto una bevanda. Io ho visto più Sarah, era tranquilla e gioiosa. Erano trattate bene dagli educatori”. In quei minuti non ci sarebbero stati segnali di allarme o situazioni anomale, ma poche ore dopo le due sorelle fanno perdere ogni traccia.

Tra le ipotesi degli investigatori resta quella di una possibile fuga pianificata, anche perché avrebbero portato con sé effetti personali come abiti e trucchi. Non si esclude, tuttavia, che possano essere state aiutate da qualcuno o accompagnate all’esterno della struttura, ipotesi sostenuta anche dal padre e dal fidanzato della sorella maggiore.