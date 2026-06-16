Marco Noviello, carabiniere di 26 anni, è morto in ospedale dopo essersi sentito male in caserma poco prima di iniziare il turno di lavoro.

Malore in caserma a Clusone: morto un carabiniere di 26 anni

Marco Noviello, 26 anni, era in servizio a Clusone, nel Bergamasco. Originario di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, il giovane carabiniere si è sentito male in caserma poco prima di cominciare il proprio turno di lavoro.

I suoi colleghi lo hanno trovato esamine a terra, subito hanno chiamato i soccorsi che, dopo averlo rianimato sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove però è morto 48 ore dopo.

Marco Noviello, carabiniere morto a soli 26 anni: i messaggi di cordoglio

Incredulità e sgomento per l’improvvisa morte di Marco Noviello, carabiniere di 26 anni molto conosciuto per il suo lavoro sia in Lombardia che in Campania.

Queste le parole del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Clusone, Maurizio Guadalupi: “La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso nell’Arma e nella nostra comunità. Marco era un giovane militare, serio, disponibile, generoso e profondamente legato al senso del dovere. Il suo sorriso e il suo esempio continueranno a vivere nel ricordo dei colleghi e di tutti coloro che credono nel valore dell’Arma dei Carabinieri.”