Zia uccisa dal nipote a San Stino di Livenza: trovato il corpo di Chiara Guerra

Le indagini sull’omicidio di Chiara Guerra, zia di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano, si sono concentrate nelle ultime ore sul ritrovamento del suo corpo e sulla ricostruzione delle fasi successive al delitto. Il caso, che coinvolge il nipote minorenne reo confesso, ha portato a una complessa attività di ricerca nelle acque del territorio e a una dettagliata analisi degli spostamenti nelle ore immediatamente successive all’aggressione.

La ricostruzione del delitto di Chiara Guerra e le indagini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto si sarebbe consumato giovedì intorno alle 13:30 nella legnaia dell’abitazione di famiglia in via Fratelli Cervi 3. Subito dopo l’aggressione, la vittima sarebbe stata trasportata dal giovane utilizzando una carriola, dopo che il 17enne si era cambiato d’abito e aveva separato gli indumenti sporchi e l’arma.

Alle 14:10 una videocamera lo avrebbe ripreso mentre si allontanava coprendo il mezzo con un telo e percorrendo circa 700 metri fino alla chiusa del Malgher, dove avrebbe poi abbandonato il corpo. Tornato a casa poco dopo le 14:30, avrebbe pulito la carriola da tracce ematiche e successivamente, intorno alle 15, si sarebbe disfatto di coltello e vestiti lungo l’argine del Livenza, oggetti mai recuperati.

Il movente sarebbe riconducibile a contrasti familiari legati a questioni ereditarie. Tra gli elementi emersi, una discussione sui nonni paterni ospitati in strutture di assistenza e una frase della zia ritenuta offensiva avrebbe innescato la reazione violenta. Nelle ore successive, il giovane avrebbe simulato preoccupazione per la scomparsa della zia, girando in paese e chiedendo informazioni ai conoscenti.

Ulteriori elementi investigativi includono il telefono della vittima, rimasto spento per gran parte della giornata e riacceso brevemente la sera, forse dopo essere stato manomesso o abbandonato. Il ritrovamento di tracce di sangue nella legnaia ha portato al fermo e alla confessione del 17enne. Sul suo corpo sarebbero stati riscontrati graffi compatibili con una colluttazione e una frattura a una mano, nonostante la quale avrebbe comunque trasportato il corpo.

Zia uccisa dal nipote a San Stino di Livenza: trovato il corpo di Chiara Guerra

Come riportato da Il Resto del Carlino, dopo circa tre giorni di ricerche, i Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo di Chiara Guerra, l’insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne che ha poi ammesso le proprie responsabilità. Il cadavere è stato rinvenuto nel fiume Lemene, in località Settesorelle, a diversi chilometri dal punto in cui era stato inizialmente abbandonato. Le correnti lo avevano infatti trascinato oltre il canale Malgher, come già ipotizzato dagli investigatori, in direzione della foce.

Le operazioni di ricerca, condotte senza sosta con elicotteri, droni, sommozzatori e squadre SAF, si erano estese lungo l’intero sistema idrico della zona, dal centro abitato fino al tratto che confluisce nel Loncon e prosegue verso l’Adriatico, nei pressi di Caorle. Il recupero della salma è ora in corso, con l’arrivo sul posto dei carabinieri del Comando provinciale di Venezia e del medico legale Antonello Cirnelli per i primi accertamenti. Le attività erano riprese in mattinata dopo una sospensione serale, concentrandosi nuovamente sul canale Malgher e sulle aree limitrofe.