Macron apre G7 con trilaterale Zelensky e Trump: Russia trovi accordo

Evian (Francia), 16 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato ad Evian-les-Bains come invitato al G7. Ricevuto dal presidente francese Emmanuel Macron che – scrive il Guardian – all’Hotel Royal, dove è in corso il vertice, gli avrebbe detto “Allora, per prima cosa, avete organizzato un incontro bilaterale con il presidente Trump?”, e poi si è offerto di “organizzarlo”.

E così, prima della prima sessione di lavoro dei leader, si sarebbe svolto un trilaterale Zelensky-Trump-Macron, confermato anche dal Kyiv Independent, incontro che avrebbe fatto attendere per circa un’ora gli altri leader. L’ultimo faccia a faccia tra Zelensky e Trump è avvenuto alla fine di dicembre 2025 nella residenza del miliardario americano a Mar-a-Lago, in Florida.”La Russia dovrebbe trovare un accordo”, ha poi affermato ai giornalisti Trump – seduto accanto all’emiro del Qatar – confermando di aver avuto un “incontro molto positivo” con Zelensky e di volerlo incontrare nuovamente nel corso della giornata.Al tavolo sull’Ucraina, invece, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha colto l’occasione per regalare a Trump una maglia della nazionale tedesca con il nome del tycoon e il numero 47, per il 47esimo presidente degli Stati Uniti.