Una forte instabilità atmosferica ha interessato oggi il territorio del Foggiano, dando origine a fenomeni vorticosi ben visibili e rapidamente diffusi sui social. Tra Foggia, Lucera e le aree limitrofe, una tromba d’aria ha attirato l’attenzione dei cittadini per la sua formazione improvvisa e per l’impatto scenografico nel cielo, in un contesto meteorologico segnato da temporali e precipitazioni sparse.

Sviluppo del temporale, ipotesi e impatti sul territorio nel Foggiano

Secondo le prime ricostruzioni, l’intero ciclo di vita del fenomeno sarebbe durato circa 13 minuti, dalla formazione fino al suo graduale esaurimento. In città gli effetti del sistema temporalesco sono risultati piuttosto contenuti, con precipitazioni leggere e una debole grandinata, poiché la struttura era ancora nella fase iniziale del suo sviluppo.

Non risultano al momento danni rilevanti, ma sono in corso verifiche per escludere eventuali criticità.

Alcuni esperti, basandosi sulle immagini disponibili, ipotizzano che possa trattarsi di un tornado di tipo landspout, ovvero un vortice non necessariamente legato a una supercella temporalesca, ipotesi che dovrà essere confermata da ulteriori analisi. Nel frattempo, l’instabilità si è successivamente intensificata spostandosi verso le campagne tra Lucera e Troia, dove sono state registrate precipitazioni più abbondanti e locali grandinate.

Nonostante la forte impressione visiva, la situazione non ha generato emergenze particolari, ma continua il monitoraggio da parte delle autorità meteorologiche.

Tromba d’aria in Italia: ansia e preoccupazione, centinaia di segnalazioni dei cittadini

Nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi di Foggia, si è sviluppata una intensa cella temporalesca che ha dato origine a una tromba d’aria in un contesto di marcata instabilità atmosferica. Il fenomeno sarebbe stato osservato intorno alle ore 14:00 a circa un chilometro dall’area dell’Orbitale in direzione Segezia, dove si è formato un evidente vortice in rapida rotazione. Le immagini, riprese poco dopo le 14, mostrano la nascita della colonna d’aria che si solleva velocemente fino a connettersi con la base delle nubi.

Il fenomeno è stato immortalato anche da diverse zone del territorio, tra cui Foggia, Lucera e l’area della Diga Capaccio in località Torre Bianca, nei pressi della Statale 17. I video e le fotografie, rapidamente diffusi sui social, hanno mostrato il caratteristico imbuto nuvoloso e hanno attirato l’attenzione di numerosi cittadini. In alcuni casi, la comparsa improvvisa del vortice ha provocato anche momenti di spavento tra gli automobilisti che transitavano nella zona.