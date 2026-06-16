Home > Video > Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat... di Adnkronos Pubblicato il 16 Giugno 2026 alle 19:48 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat https://www.youtube.com/watch?v=g_rpo-08EBE 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiFrancia21:00CESTGirone ISenegalDomaniIraq00:00CESTGirone INorvegiaArgentina03:00CESTGirone JAlgeriaAustria06:00CESTGirone JGiordaniaRisultatiOggiIran2–2FT · Girone GNuova ZelandaArabia Saudita1–1FT · Girone HUruguaylun 15 giuBelgio1–1FT · Girone GEgittoSpagna0–0FT · Girone HCapo VerdeAggiornato 20:56 CEST