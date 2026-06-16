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Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat

Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat

Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat...

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Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat

https://www.youtube.com/watch?v=g_rpo-08EBE

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