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Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme”

Buttarelli (Federdistribuzione): “Tecnologia e nuove generazioni, una sfida da affrontare insieme”

“L’evoluzione tecnologica è un tema trasversale rispetto alle attività delle imprese, così come la transizione demografica. La sfida è valorizzare le relazioni tra generazioni, serve costruire un percorso armonico che accompagni questo cambiamento”. Lo ha detto Carlo Alberto Buttarelli, pr...

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“L’evoluzione tecnologica è un tema trasversale rispetto alle attività delle imprese, così come la transizione demografica. La sfida è valorizzare le relazioni tra generazioni, serve costruire un percorso armonico che accompagni questo cambiamento”. Lo ha detto Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, durante l’evento “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani”, a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=UXC6mZscgzk

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