Vozinha eroe contro la Spagna, ma la madre non è riuscita a raggiungere Atlanta per il costo del visto

La madre di Vozinha non ha potuto assistere al pareggio 0-0 contro la Spagna perché il vincolo economico richiesto per il visto dagli Stati Uniti ha reso impossibile il viaggio; la vicenda ha suscitato l'intervento del leader della Camera Hakeem Jeffries e il Dipartimento di Stato ha dichiarato di offrire assistenza ai familiari dei giocatori.

La storia di Capo Verde al Mondiale ha un volto esultante ma anche uno strappo personale: il portiere Vozinha ha neutralizzato l’attacco della Spagna nella gara d’esordio, ma sua madre, Ana Candida Evoranon è riuscita a volare ad Atlanta per vederlo dal vivo. Il problema non è stato la distanza o i biglietti, ma il costo di un requisito imposto per alcuni ingressi negli United Statesla necessità di depositare un bond che poteva arrivare fino a 15.000 dollari.

La vicenda si colloca in un quadro più ampio: a gennaio Capo Verde era stata inserita in un elenco di Paesi i cui cittadini potevano essere soggetti a questi vincoli, misura introdotta dall’amministrazione precedente per contrastare i casi di permanenza oltre il permesso. Last month le autorità statunitensi hanno annunciato l’esenzione di questo vincolo per i possessori di biglietti del Mondiale, ma per molti, come Evora, la decisione è arrivata quando ormai le possibilità concrete di partire si erano già chiuse.

Reazioni politiche e contatti del Dipartimento di Stato

L’assenza di Ana Candida Evora ha attirato attenzione oltre l’oceano: il leader democratico della United States House of RepresentativesHakeem Jeffriesha pubblicamente sollecitato il segretario di Stato Marco Rubio affinché si adottassero tutte le misure possibili per permettere alla madre del calciatore di assistere alle prossime partite.

Il messaggio, forte e diretto, ha messo in luce il peso simbolico del gesto: «No mother should miss the chance to see her child make history».

Dal canto suo, un funzionario del State Department ha spiegato che non risultava una domanda di visto presentata da Evora, ma ha aggiunto che i parenti dei giocatori erano eleggibili a esenzioni dal requisito del bond e che Washington stava «attivamente contattando» la famiglia per fornire assistenza con i servizi consolari.

Il significato sportivo e personale del risultato

Il 40enne portiere, il cui nome anagrafico è Josimar José Évora Diasha vissuto una serata memorabile: dopo aver compiuto gli anni il 3 giugnoha guidato la nazionale islandese di Capo Verde a un pareggio senza reti contro la favorita Spagnaparando numerosi tiri e guadagnandosi il titolo di miglior giocatore della partita. Al termine dell’incontro si è commosso, anche perché la madre non era presente in tribuna: «la mamma non è riuscita a venire per il visto; non abbiamo trovato i soldi in tempo», ha raccontato, sottolineando il prezzo umano dell’impresa sportiva.

In patria, nell’isola di Mindelo a Sao Vicentela famiglia e i sostenitori hanno festeggiato la notte intera, con caroselli e bandiere. Il fratello del portiere, Davidson Evora, ha descritto la prestazione come «meravigliosa» e ha ricordato l’impatto collettivo: la squadra ha reso felice un’intera nazione.

Impatto mediatico e sociale

La performance di Vozinha ha avuto effetti immediati anche sui social: il suo profilo Instagram è passato da poco più di 50.000 follower a cifre di milioni in poche ore, raggiungendo numeri straordinari che hanno contribuito a trasformarlo in un fenomeno mediatico. Questo impatto amplifica la frattura tra il successo sportivo e le difficoltà materiali che affliggono molti sostenitori e familiari dei giocatori di Paesi più piccoli.

Questioni logisticamente rilevanti per i Paesi minori

Il caso di Evora non è isolato: per gli abitanti dell’arcipelago a dieci isole, spese come il volo, l’alloggio e i biglietti rappresentano barriere significative. Il presidente della Cape Verde national football federationMario Semedoha sottolineato che anche senza il vincolo del bond, i costi complessivi rendono difficile per i residenti partecipare a un evento di questa dimensione. Secondo Semedo, è possibile trovare soluzioni che contemperino le preoccupazioni migratorie e il diritto dei familiari dei calciatori ad assistere alle gare.

La competizione ha altresì mostrato altre tensioni legate ai visti: un arbitro di origine somala, Omar Artanera stato impedito di entrare negli Stati Uniti per dirigere alcune partite; membri dello staff tecnico di altre nazionali, come alcune delegazioni iraniane, hanno incontrato restrizioni che li hanno costretti a spostare la base operativa in Messico. Questi episodi illustrano come decisioni amministrative e norme d’ingresso possano influenzare direttamente la logistica del torneo.

Mentre la squadra di Capo Verde si prepara alle successive partite del girone, rimane aperta la possibilità di tentare ancora di far arrivare familiari a bordo campo: la federazione e i rappresentanti politici internazionali sono stati richiamati a intervenire per rendere concreta la presenza di chi ha sostenuto il giocatore fin dall’infanzia. La vicenda mette in luce il contrasto tra l’euforia sportiva e le difficoltà pratiche che accompagnano il grande calcio per Paesi con risorse limitate.