Morte di Camillo Ruini: le reazioni della politica e della Chiesa

Il cardinale Camillo Ruini è scomparso all'età di 95 anni. Da più parti arrivano messaggi di cordoglio che sottolineano il suo ruolo nella Conferenza episcopale italiana, la sua influenza nel dialogo con le istituzioni e i ricordi personali di chi lo ha conosciuto.

La notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini ha suscitato un’ampia ondata di cordoglio in ambito politico e ecclesiale. Il presule, di 95 anni, era stato per anni una figura centrale della Conferenza episcopale italiana (Cei) e dell’interlocuzione fra Chiesa e istituzioni civili. Negli ultimi tempi versava in condizioni di salute critiche e, nelle ultime settimaneera assistito a casa da personale medico e infermieristico, anche con supporto di ossigeno.

Le reazioni sono arrivate da diversi esponenti delle istituzioni: premier, presidenti di assemblee parlamentari e ministri hanno voluto ricordare Ruini come un punto di riferimento per la comunità cattolica e per il dibattito pubblico italiano, sottolineandone la cultura teologica, l’impegno pastorale e l’influenza nel confronto sui temi etici e sociali.

Il ricordo dei leader politici sul ruolo di guida nella Cei

Giorgia Meloni ha espresso come primo commento: “La notizia della scomparsa del cardinal Camillo Ruini mi colpisce e mi addolora particolarmente. Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità”. La premier ha ricordato il ruolo di Ruini nel difendere l’identità e la missione dei cattolici nella società italiana, auspicando che “la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita, per generare nuovi e generosi frutti”.

In termini simili, Antonio Tajani ha definito Ruini una “figura autorevole della Chiesa” e ha ricordato il suo lavoro “prima da segretario generale e poi come presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei)”, sottolineando il suo ruolo come interlocutore della politica e delle istituzioni.

Dichiarazioni dal Senato e dalla Camera

Ignazio La Russa, a nome del Senato, ha parlato di Ruini come di un “appassionato difensore della testimonianza cristiana”, evidenziando la vicinanza del cardinale alle persone in difficoltà. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricordato che Ruini ha accompagnato con intelligenza e lungimiranza passaggi importanti della storia italiana, insistendo sul valore della presenza dei cattolici nella società e sulla responsabilità di custodire il messaggio cristiano. Questi interventi sottolineano il peso istituzionale che la figura del cardinale aveva assunto nel confronto pubblico.

Memorie personali e il lascito culturale di Ruini

Romano Prodi ha offerto una testimonianza personale, richiamando i ricordi della giovinezza a Reggio Emilia: “La nostra amicizia era autentica e profonda”, ha dichiarato, ricordando il ruolo di Ruini come assistente ecclesiastico nel Circolo Leonardo e la sua attenzione a unire culture diverse. Prodi ha definito Ruini un “sacerdote della Chiesa sorretto e illuminato da una fede sostenuta da certezza e razionalità”, sottolineando il valore della sua attività come studioso e docente di teologia.

Altri ministri e leader politici hanno posto l’accento sugli aspetti dottrinali e valoriali del suo lavoro: Matteo Salvini lo ha definito “punto di riferimento per milioni di cattolici italiani”, mentre Guido Crosetto ha ricordato la sua “grande cultura, fede e profondo senso delle Istituzioni”. Francesco Lollobrigida ha richiamato il contributo di Ruini alla difesa dei valori della famiglia e della dignità della persona, segnalando come il suo intervento pubblico abbia lasciato un’eredità significativa.

Ruini nella storia recente della Chiesa italiana

Nel corso della sua attività Ruini ha ricoperto ruoli chiave che lo hanno portato a confrontarsi con papi e gerarchie ecclesiastiche, offrendo orientamenti sul posizionamento della Chiesa nel contesto sociale italiano. La sua visione, spesso improntata a una difesa dei cosiddetti “valori non negoziabili”, ha alimentato dibattiti e confronti su temi etici, della famiglia e della vita pubblica, rendendolo un interlocutore ascoltato anche fuori dall’ambito strettamente ecclesiastico.

La scomparsa del cardinale Camillo Ruini lascia alla Chiesa italiana e alla società civile un patrimonio di riflessioni teologiche e di azione pubblica. I messaggi di cordoglio giunti dalle istituzioni ribadiscono il carattere di “punto di riferimento” che gli è stato riconosciuto da molti, mentre i ricordi personali mettono in luce la dimensione umana e relazionale del suo ministero.

In queste ore il paese registra attestati di vicinanza alla famiglia e alla comunità ecclesiale: la figura di Ruini viene ricordata tanto per l’acume intellettuale quanto per la dedizione pastorale, elementi che molte personalità hanno voluto sottolineare nel loro omaggio.