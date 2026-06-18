Aggiornamenti sul calciomercato: trasferimenti, rinnovi e piste aperte

Il mercato estivo vive una fase intensa fatta di annunci definitivi, trattative in corso e richieste economiche che potrebbero orientare il destino di diversi giocatori. In questa sintesi troviamo ufficialità recenti come il ritorno di Perr Schuurs al NEC Nijmegenrinnovi prolungati, riscatti esercitati e operazioni ancora in divenire che coinvolgono club di Serie A e squadre estere.

L’insieme delle mosse riflette sia la volontà di consolidare rose sia la ricerca di plusvalenze e profili per nuovi progetti tecnici.

Perr Schuurs, Begic e rinnovi: le ufficialità che spostano equilibri

Il difensore olandese Perr Schuurs ha firmato con il NEC Nijmegen fino al 2029: un ritorno che vale come segnale di fiducia dopo un lungo stop per un grave infortunio al ginocchio.

Lo stesso episodio mette in evidenza quanto una carriera possa essere riavviata anche dopo periodi complicati; Schuurs ha pubblicamente dichiarato di guardare con orgoglio al futuro dopo il recupero. Sul fronte giovani, la Sampdoria ha esercitato il riscatto per Tjas Begic, assicurandosi l’ala sinistra classe 2003 con un contratto fino al 2030, mentre il Bournemouth ha blindato il suo centrocampista nazionale con un rinnovo fino al 2029.

Queste scelte mostrano come i club stiano puntando su stabilità contrattuale e progetti a medio termine per valorizzare i propri asset.

Staff e panchine: conferme e nuovi incarichi

Nel comparto dirigenziale e tecnico, il Palermo ha confermato Carlo Osti come direttore sportivo per un’altra stagione, mentre la Pistoiese ha scelto Pierpaolo Bisoli per guidare la ripartenza dopo la retrocessione, offrendogli un biennale. Queste nomine segnano la volontà dei club di agire con scelta ponderata sul personale, affidandosi a figure che possano ricostruire o consolidare percorsi sportivi specifici.

Richieste di mercato e trattative calde: Tonali, Gila e i giovani cercati dalle big

Le trattative più discusse vedono il Newcastle fissare il prezzo per Sandro Tonali a 100 milioni di sterline, equivalenti a circa 115 milioni di euro: una richiesta che, se rispettata, genererebbe una maxi plusvalenza rispetto al costo d’acquisto di 61 milioni di sterline. Sul fronte inglese, il Tottenham resta interessato al centrocampista per costruire il proprio nuovo centrocampo. A seguire, il Napoli ha avanzato un’offerta per Mario Gila, mentre la Lazio sembra disposta a cedere il difensore chiedendo però un’altra cifra (25 milioni), con la trattativa che potrebbe chiudersi su una cifra inferiore e di compromesso.

Interessi e piste degli altri club

L’Inter continua a monitorare profili difensivi e di centrocampo (con l’interesse per Bastoni e colloqui per Provedel) mentre il Milan consolida l’arrivo di Ruben Amorim come allenatore e registra sia acquisti giovanili che rinunce su alcuni obiettivi internazionali. Il Como manifesta forte fiducia nella conferma di Nico Paz per restare nel progetto guidato da Fabregas, e in parallelo sono stati segnalati arrivi come il difensore Kaiki dal Cruzeiro. Anche altre squadre minori e di Serie B procedono con scelte mirate: dall’Udinese che ha riscattato Nicolò Zaniolo fino al Verona che sembra orientato al ritorno di Marco Baroni come guida tecnica.

Infine, non mancano trasferimenti esteri significativi: il Bayern ha acquistato Saibari dal PSV per 55 milioni, e il Barcelona non ha riscattato Marcus Rashford dal Manchester United, che quindi ritorna alla sua squadra d’origine. A completare il quadro ci sono movimenti come il passaggio di Bernardo Silva al Real Madrid e rinnovi importanti come quello di Antonio Rudiger con il Real fino al 2027. In mezzo a queste cifre e nomi, il mercato continua a muoversi tra strategia sportiva, esigenze economiche e opportunità di mercato.