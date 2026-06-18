Maturità 2026, tracce di italiano: tema su Assemblea Costituente e il discorso di Saragat, Pavese e Brancati per analisi testo

(Adnkronos) – Al via la prima prova della Maturità 2026 oggi, giovedì 18 giugno. Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, è una telle tracce di testo argomentativo (B1) per il tema di italiano.

Uno dei due temi di attualità ruota invece attorno al concetto di ‘Incanto’: la fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, ‘Funziona a meraviglia’, apparso sulla rivista ‘Internazionale’ nel gennaio 2026.

‘Passerò per Piazza di Spagna’, poesia di Cesare Pavese, e un brano tratto da ‘I piaceri’ di Vitaliano Brancati sono i testi protagonisti delle tracce di analisi secondo il portale Skuola.net.

Una delle tracce di testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue.

La scienza di scrivere per farsi capire”. Che stimola delle riflessioni su storie di creatività scientifica. Così sul portale Skuola.net

Una delle tracce di testo argomentativo (B3) affronta il tema delle ‘Frontiere’. Lo spunto di partenza è un passaggio di un’opera del sociologo Frank Furedi, ‘I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere’.

La prima prova propone in tutto sette tracce, suddivise in tre tipologie. Per la tipologia A ‘Analisi del testo’ saranno proposti due testi narrativi o poetici dall’Unità d’Italia a oggi, da affrontare con comprensione, analisi stilistica e riflessione personale. Per la tipologia B ci sarà il ‘testo argomentativo’ con tre tracce che spazieranno dalla Storia, alla Filosofia, ma anche ambiti artistici, letterari, scientifici, sociali ed economici.

Gli studenti dovranno sviluppare una tesi solida e coerente. Con la tipologia C, infine, l”attualità’ ci saranno due tracce su temi contemporanei, per far emergere personalità, consapevolezza civica e capacità critica. La prova dura sei ore, con obbligo di permanenza minima di tre. Il punteggio massimo è 20 punti.

I candidati all’esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 con un aumento del 7,2%.

Meloni: “In bocca la lupo a tutti i maturandi, dimostrate quello che siete”

“Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all’esame di maturità, dimostrate chi siete”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio sui social in occasione dell’inizio degli esami di Maturità.

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