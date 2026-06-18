Sport ed e-coaching, i valori del campo entrano in azienda

Milano, 18 giu. (askanews) – Impegno, resilienza, responsabilità e spirito di squadra. Valori che lo sport insegna ogni giorno e che possono diventare competenze utili anche nel mondo del lavoro. Da questa idea nasce i-dive Sport Vision, il progetto presentato a Milano da Pragma, in collaborazione con Fortitude Sport & Entertainment, che utilizza l’esperienza degli atleti come punto di partenza per percorsi di coaching dedicati ad aziende e organizzazioni.Il format unisce sport ed e-coaching attraverso la piattaforma i-dive, con l’obiettivo di trasformare esperienze e valori vissuti sul campo in comportamenti concreti e misurabili nella quotidianità lavorativa.Tra i protagonisti del progetto ci sono cinque atleti provenienti da discipline diverse: Massimo Ambrosini, Bruno Cerella, Giulia Rizzi, Riccardo Bagaini e Ilaria Spirito.

“La leadership si impara sul campo, magari si impara anche guardando chi più di te in certi casi riesce ad esercitarla, perché non è una cosa che appartiene a tutti – spiegato Massimo Ambrosini, ex calciatore e volto televisivo – Invece appartiene allo sport, in generale, avere comunque una conseguenza rispetto all’impegno che tu ci metti.

Questo secondo me è l’elemento più importante: lo sport secondo me ti ridà indietro quello che tu gli dai in termini di impegno, che per tutti non può essere uguale”.”Dall’esperienza dello sportivo, da come affrontano le difficoltà, le sfide di ogni giorno, l’impegno e la resilienza, possiamo davvero poi trasportare questa esperienza in una riflessione che è all’interno delle organizzazioni e che può aiutare tutte quante le persone e i team a comprendere quali siano dei comportamenti efficaci da mettere in campo ogni giorno con coerenza e costanza proprio come fanno gli sportivi”, ha sottolineato Adele Eberle, Master Certified Coach ICF.Il percorso si basa su una piattaforma di e-coaching pensata per accompagnare nel tempo lo sviluppo delle competenze.

“Gli obiettivi che ci siamo proposti con i-dive Sport Vision sono quelli di portare il coaching con un linguaggio che sia accessibile e riconoscibile da tutti, quindi il linguaggio e la narrazione dello sport. I valori dello sport e la forza che ci può dare è un tema che può essere compreso e reso anche accessibile e quindi utilizzabile da parte di tutte le aziende”, ha spiegato Oriana Cok, CEO di Gruppo Pragma.L’obiettivo è trasformare l’ispirazione dello sport in comportamenti concreti, da allenare ogni giorno anche sul posto di lavoro.