IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione

Oggi agli East End Studios di Milano è andato in scena il ServiceNow AI Summit, una giornata di apprendimento dedicata all’innovazione e al confronto con gli esperti del settore dell’Intelligenza artificiale. Un’occasione per ascoltare storie di trasformazione aziendale, per espandere il prop...

Oggi agli East End Studios di Milano è andato in scena il ServiceNow AI Summit, una giornata di apprendimento dedicata all’innovazione e al confronto con gli esperti del settore dell’Intelligenza artificiale. Un’occasione per ascoltare storie di trasformazione aziendale, per espandere il proprio network, per assistere a dimostrazioni delle soluzioni più avanzate e per scoprire le ultime novità della piattaforma ServiceNow.

Perché l’IA è uno strumento rivoluzionario in grado di trasformare le operazioni aziendali, che però necessita di meccanismi di controllo e di una declinazione specifica nel contesto concreto delle diverse imprese. L’incontro è stato promosso da ServiceNow e ha visto la partecipazione di più di 500 decision maker dei principali mercati pubblici e privati, oltre a partner e clienti come Microsoft, Accenture, Costa Crociere e Iren.

https://www.youtube.com/watch?v=_Y0ykVCa_kU