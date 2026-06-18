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Trump firma l'accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: "Bravo" - Video

Trump firma l'accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: "Bravo" - Video

Donald Trump firma l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano sigla il memorandum d'intesa, che pone fine alla guerra, nella cena di gala del G7 a Versailles. Il video pubblicato su X da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra la firma di Trump a tavola. Seduto tra il president...

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Donald Trump firma l’accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano sigla il memorandum d’intesa, che pone fine alla guerra, nella cena di gala del G7 a Versailles. Il video pubblicato su X da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra la firma di Trump a tavola. Seduto tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte Macron, il numero 1 della Casa Bianca sigla il documento.

“Bravo”, dice Macron, aggiungendo “Great job”, “Ottimo lavoro”.

https://www.youtube.com/watch?v=K2JMihelnN8

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