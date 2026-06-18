Colombia batte Uzbekistan 3-1: Diaz protagonista e Campaz chiude all'ultimo respiro

La Colombia è tornata a calcare il palcoscenico della FIFA World Cup con una vittoria convincente: 3-1 contro l’Uzbekistan all’Estadio Azteca di Mexico City mercoledì. La gara, giocata davanti a una folla di over 80,000 spettatori, ha visto i sudamericani imporsi grazie ai gol di Daniel MunozLuis Diaz e Jaminton Campazmentre per l’Uzbekistan è arrivato il primo storico centro mondiale di Abbosbek Fayzullaev.

Primo tempo: Diaz crea, Munoz finalizza

La partita ha preso forma già nella prima frazione, con la Colombia a dettare i ritmi e l’Uzbekistan schierato in fase difensiva. Luis Diaz è stato il protagonista delle prime schermaglie: dopo un palo colpito da un suo tentativo, il giocatore ha confezionato l’azione che ha sbloccato il risultato.

Al 40th minute Diaz ha servito un passaggio calibrato verso Daniel Munozche ha girato al volo infilando la rete e realizzando il suo terzo gol in nazionale. La marcatura ha provocato l’esultanza del pubblico colombiano, con cori come “Vamos Colombia” che hanno riecheggiato nello stadio.

Fasi iniziali e contatti

Nel corso del primo tempo l’Uzbekistan è rimasto compatto e disciplinato sotto la guida dell’allenatore italiano, ma ha faticato a impensierire l’area avversaria.

Un episodio significativo ha visto Abdukodir Khusanov comminare un intervento che ha provocato l’ammonizione e un momento di scompiglio vicino alla linea laterale; un cameraman a bordo campo ha inoltre richiesto cure mediche dopo un contrasto sul bordo del terreno di gioco.

Ripresa: gioia uzbeka e reazione colombiana

Dopo l’intervallo l’Uzbekistan è riuscito a reagire e, al 60th minuteha centrato il pareggio con Abbosbek Fayzullaev. L’azione è nata da un cross di Dostonbek Khamdamov per Eldor Shomurodov; il primo tiro di Shomurodov è stato parato dal portiere Camilo Vargas ma sulla ribattuta Fayzullaev ha insaccato di testa, firmando il primo gol della nazione in un Mondiale. La rete ha rappresentato un momento storico per gli ospiti e ha caricato di fiducia la formazione di Cannavaro.

Tuttavia la gioia uzbeka è durata poco: al 65th minute Gustavo Puerta ha servito Luis Diazche ha rientrato sul destro e ha piazzato un tiro che ha superato il portiere Yusupov, riportando avanti la Colombia. I tifosi hanno scandito <“Lucho, Lucho”> in segno di sostegno dopo la giocata del loro esterno.

Assalti finali e firma di Campaz

Nel finale l’Uzbekistan ha continuato a spingere, producendo occasioni e sfiorando anche la traversa con Bekhruz Karimov in pieno recupero. La Colombia però ha mantenuto la freddezza e, nella concitazione degli ultimi istanti, ha trovato il gol della sicurezza: nel 9th minute of stoppage time Jaminton Campaz è intervenuto di testa su un cross e ha fissato il punteggio sul definitivo 3-1. Il definitivo triplice fischio è arrivato al 90’+11′sancendo la vittoria colombiana.

Dati di squadra e prossimi impegni

Nel computo delle occasioni la Colombia ha prodotto 15 attempts contro i 9 dell’Uzbekistan, confermando la supremazia offensiva. La vittoria estende inoltre il positivo trend di Colombia nella fase a gironi della Coppa del Mondo, con seven wins in eight World Cup matches nelle recenti apparizioni. La squadra guidata da Nestor Lorenzo ora si preparerà all’incontro contro il DR Congo a Guadalajaramentre l’Uzbekistan affronterà il Portugal a Houston nella stessa giornata.

Il match all’Estadio Azteca è stato uno degli incontri inaugurali del torneo iniziato mercoledì June 11e ha offerto una combinazione di momenti agonistici intensi, episodi storici per gli avversari e la conferma di alcuni leader tecnici della Colombia come Luis Diaz. L’atmosfera è rimasta carica fino all’ultimo secondo, con i tifosi sudamericani protagonisti di una serata memorabile.