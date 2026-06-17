Austria-Giordania 3-1: debutto vincente a San Francisco nel girone J

Il 17 giugno 2026 la Nazionale dell’Austria ha inaugurato il proprio cammino nella fase a gironi battendo la Giordania per 3-1 allo stadio Bay Area di San Francisco. La partita, valida per il girone J dei Mondiali, ha offerto momenti di svolta precoci e una risposta netta degli austriaci nella seconda frazione di gioco.

Il match è stato caratterizzato da elementi che resteranno impressi nel tabellino: gol d’apertura, una rete storica per la Giordania e due occasioni decisive che hanno ribaltato l’inerzia della gara. In panchina, le due selezioni erano guidate da Ralf Rangnick per l’Austria e dall’allenatore della Giordania Sellami.

Sequenza delle reti e momenti chiave della partita

La prima rete dell’incontro è arrivata grazie a Schmidche ha segnato al minuto 20′ portando l’Austria in vantaggio e impattando subito sull’andamento del match. Nella ripresa, dopo pochi minuti, la Giordania ha trovato una reazione importante con Olwanautore del primo e storico gol della sua nazionale in una fase finale di Coppa del Mondo, al minuto 5′ della ripresa.

La fase finale e i gol che hanno deciso il risultato

Nonostante il pareggio momentaneo, la partita è tornata a favore dell’Austria nella ripresa: al minuto 31′ st è stata registrata un’autorete di Alarabche ha ripristinato il vantaggio per gli austriaci. Successivamente, al minuto 57′ stArnautovic ha finalizzato un rigore che ha consolidato il risultato sul 3-1. Questi episodi hanno chiuso la contesa, lasciando la Giordania senza ulteriore possibilità di rimonta.

Formazioni e aspetti tecnici della gara

La squadra austriaca è scesa in campo con una formazione organizzata e alcuni nomi noti nel reparto difensivo e offensivo. Tra i protagonisti in campo figuravano giocatori come SchlagerLaimerLienhart e Alabamentre in attacco il riferimento era Arnautovic. Questi elementi hanno dato struttura al gioco austriaco, con ruoli ben delineati durante le fasi di possesso e transizione.

La Giordania ha schierato un assetto volto a contenere e cercare ripartenze, con interpreti come Olwan a guidare le avanzate offensive. Il gol segnato da Olwan testimonia la capacità della squadra di creare occasioni anche contro avversari considerati più attrezzati sulla carta.

Diretta televisiva e copertura del match

La partita è stata trasmessa in diretta in esclusiva su DAZNche ha offerto la diretta televisiva e lo streaming della sfida, garantendo la visione del match a chi ha seguito l’esordio dell’Austria alla rassegna mondiale.

Sul piano tattico, l’incontro ha mostrato come episodi singoli possano incidere sul risultato: un gol iniziale, un momento di euforia avversaria e poi due episodi che hanno frantumato le speranze della Giordania. La sequenza di Schmid, Olwan, l’autorete di Alarab e il rigore trasformato da Arnautovic costituisce il nucleo fattuale della cronaca.

Nel complesso, la vittoria per 3-1 consegna all’Austria tre punti importanti nel girone J e lascia alla Giordania l’orgoglio di aver centrato, comunque, un traguardo storico con il primo gol mondiale della sua storia firmato da Olwan.