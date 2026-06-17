Mondiali 2026: la nuova regola dei cinque secondi applicata per la prima volta

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, un portiere è stato penalizzato per aver ritardato il rinvio dal fondo. Scopri come è andata.

In un momento storico per i Mondiali, la partita d’esordio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo ha visto l’applicazione di una nuova regola che ha cambiato il corso del gioco. Il portiere congolese Mpasi-Nzau ha provato a guadagnare tempo, ma l’arbitro qatariota Al-Jassim ha applicato la norma dei cinque secondi, concedendo un calcio d’angolo ai lusitani.

La partita, iniziata con un risultato di 1-1, ha visto un momento di tensione al settimo minuto del secondo tempo. Mpasi-Nzau e il difensore Kapuadi hanno cercato di temporeggiare, ma l’arbitro ha fatto partire il countdown di cinque secondi, come stabilito dalla Fifa. Quando il tempo è scaduto, il rinvio è stato trasformato in un corner, calciato senza conseguenze da Cristiano Ronaldo.

La nuova regola dei cinque secondi

La regola dei cinque secondi è stata introdotta dalla Fifa per combattere le eccessive perdite di tempo durante le partite. L’arbitro può far partire un countdown visibile per le rimesse dal fondo e laterali, qualora ritenga che un giocatore stia temporeggiando troppo. Se il conto alla rovescia termina senza che la battuta sia stata effettuata, la rimessa laterale viene invertita mentre il rinvio dal fondo si trasforma in un corner per la squadra avversaria.

Questa norma ha lo scopo di rendere il gioco più dinamico e meno soggetto a tattiche dilatorie. Le uniche eccezioni consentite sono in caso di traumi di gioco gravi o sospetta commozione cerebrale. La decisione di Al-Jassim ha rappresentato un precedente importante per i futuri tornei, mostrando come le nuove regole possano influenzare il corso delle partite.

Le formazioni in campo

Il tecnico lusitano Martinez ha schierato i suoi con un 4-2-3-1con Cancelo, Veiga, Inacio e Mendes in difesa davanti al portiere Costa. In mediana Neves e Vitinha, mentre sulla trequarti Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva hanno supportato Ronaldo. Il Congo, guidato da Desabre, ha risposto con un coperto 5-3-2con Mpasi in porta e un centrocampo a tre con Mukau, Sadiki e Moutoussamy.

La partita, arbitrata da Al-Jassim con l’assistenza di Salem e Al-Maqaleh, è stata visibile in streaming sulla piattaforma DAZN a partire dalle ore 19. La decisione dell’arbitro ha suscitato grande interesse, mostrando come le nuove regole possano influenzare il gioco e mantenere un ritmo più sostenuto.

Questo evento ha segnato un momento storico per i Mondiali, dimostrando l’importanza delle nuove normative introdotte dalla Fifa per migliorare la qualità del gioco e ridurre le tattiche dilatorie. La partita ha offerto uno spunto di riflessione su come le regole possano evolversi per adattarsi alle esigenze del calcio moderno.