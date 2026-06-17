Rientro temporaneo a Tulkarem: famiglie trovano case distrutte e strade in rovina

Famiglie palestinesi che erano state sfollate per più di un anno hanno fatto un rientro temporaneo al campo profughi di Tulkarem, trovando abitazioni e vie ridotte a macerie dopo mesi di operazioni militari, e hanno recuperato oggetti minimi sotto lo sguardo dei soldati.

Un gruppo di famiglie palestinesi è rientrato per un periodo limitato nel campo profughi di Tulkarem il 17 giugno 2026, dopo essere state costrette a lasciare le proprie abitazioni per più di un anno. Le persone che sono tornate hanno trovato il tessuto urbano profondamente segnato: case prostrati, strade invase da detriti e molte infrastrutture che non sono più agibili.

Il rientro è avvenuto in condizioni di forte sorveglianza, con unità militari sul posto mentre i residenti cercavano di recuperare quanto rimaneva dei loro beni.

Ritorno temporaneo al campo profughi di Tulkarem

Il ritorno è stato di breve durata ma carico di significato per chi aveva vissuto lì tutta la vita: il campo appare come un paesaggio di distruzione che racconta mesi di scontri.

Le famiglie hanno attraversato vie dove gli edifici mostrano facciate sventrate e piani crollati, e hanno potuto entrare in alcune abitazioni solo dopo aver valutato i rischi strutturali. Molti descrivono la scena come un cambiamento irreversibile: mobili distrutti, documenti gravemente danneggiati e utensili familiari ridotti a macerie. In questo contesto il ritorno non ha il sapore della ricostruzione, ma piuttosto quello di una necessità pratica: recuperare documenti essenziali, alcuni vestiti e pochi oggetti di valore affettivo.

Recupero sotto sorveglianza

Durante le operazioni di recupero, le famiglie hanno agito sotto l’occhio attento dei soldati presenti nell’area. La presenza militare ha limitato i tempi e gli spostamenti, imponendo un ritmo accelerato alle attività di salvataggio. Nonostante la tensione, molte persone hanno raccolto ciò che è stato possibile portare via: piccoli elettrodomestici, effetti personali e documenti. Il contrasto tra il valore affettivo di questi oggetti e la loro materiale distruzione è stato evidente: fotografie consumate dalla polvere, quaderni bagnati e elettrodomestici inutilizzabili. Per chi ha rientrato, anche un singolo oggetto recuperato rappresenta un legame concreto con una quotidianità interrotta.

Danni estesi e impatto sulla vita quotidiana

Le immagini del campo mostrano come mesi di operazioni abbiano trasformato la geografia di Tulkarem. Strade un tempo frequentate e mercati di quartiere giacciono ora tra detriti; servizi essenziali come acqua ed elettricità risultano irregolari in molte zone. Il danno agli edifici si traduce subito in conseguenze pratiche: molte famiglie non hanno condizioni abitative sicure, e il ritorno temporaneo non modifica la necessità di soluzioni di lungo termine. L’assenza di servizi e le condizioni igieniche precarie aumentano il rischio per la salute, soprattutto per bambini e persone fragili, mentre lo smaltimento delle macerie resta un problema non risolto che ostacola ogni tentativo di ripristino della normalità.

La situazione vissuta a Tulkarem evidenzia anche l’impatto psicologico del prolungato sfollamento: il ritorno fisico alle proprie case distrutte produce emozioni contrastanti, tra sollievo per aver potuto vedere i luoghi e il dolore di fronte alle perdite materiali e simboliche. Il breve accesso al campo ha permesso solo una forma limitata di chiusura temporanea, senza offrire soluzioni concrete per il futuro delle famiglie.

Elementi logistici e limitazioni

Il rientro è stato organizzato in modo da consentire l’accesso controllato a specifiche aree del campo. Le autorità militari hanno stabilito perimetri e orari, riducendo la capacità di ispezionare edifici potenzialmente pericolanti e rallentando le operazioni di recupero. La necessità di bilanciare la sicurezza con il diritto delle persone a recuperare i propri beni ha rappresentato una tensione costante: controlli e limitazioni hanno reso difficile portare via carichi pesanti o rimuovere macerie in sicurezza. In molte case lo spazio per muoversi era ridotto e la presenza di detriti ha costretto a interventi manuali prolungati, spesso senza attrezzature adeguate.

Nel complesso, il rientro temporaneo al campo profughi di Tulkarem ha offerto alle famiglie solo una finestra limitata per recuperare ricordi e oggetti essenziali. Il quadro che ne emerge è quello di una comunità che affronta una doppia emergenza: il trauma della perdita e l’urgenza di ricostruire condizioni di vita minime, il tutto mentre persistono le restrizioni e la sorveglianza militare. La necessità di soluzioni più stabili e di interventi per ripristinare servizi e abitazioni rimane prioritaria per restituire dignità e sicurezza a chi ha subito lo sfollamento.