Prevenzione dell'obesità infantile: il progetto con Pinocchio e Trenitalia

In un’epoca in cui l’obesità infantile rappresenta una delle maggiori sfide sanitarie, un progetto innovativo sta cercando di cambiare le carte in tavola. Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio è un manuale a fumetti che combina divertimento e educazione per insegnare ai giovani l’importanza di uno stile di vita sano. Distribuito gratuitamente a bordo dei treni Intercity e nelle principali FrecciaLounge d’Italia, questo volume promette di raggiungere migliaia di famiglie in tutta la penisola.

L’iniziativa, realizzata dal network PreSa (Prevenzione e Salute) e Giunti Editore in collaborazione con Trenitaliaè stata presentata a Roma presso Palazzo Baldassini. Il progetto è patrocinato dalla Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica (Mesit)dalla Federazione Italiana Associazioni Obesità (FIAO) e dalle associazioni di pazienti La Mattina Dopo e Amici Oltre il Pesocon il supporto non condizionante di Novo Nordisk.

Un viaggio alla scoperta del corpo umano

Il manuale, che sarà distribuito gratuitamente nella seconda metà di giugno, affronta temi cruciali come il metabolismol’alimentazioneil movimentoil sonno e le emozioni. Attraverso storie e disegni a fumetti originali, il volume spiega in modo leggero ma accurato anche temi delicati come il sovrappeso e l’obesitàevidenziando come queste condizioni siano il risultato di una combinazione di geneticaambientestili di vita e contesto sociale.

La narrazione illustrata si alterna ad approfondimenti divulgativi con la rubrica La voce del Grilloche spiega con semplicità e rigore scientifico le buone pratiche per crescere in salute. Box di curiosità, consigli pratici, schede informative e quiz finali trasformano l’educazione sanitaria in un’esperienza coinvolgente e divertente.

Il bullismo legato al peso

Un capitolo intero è dedicato al tema dello stigma e del bullismo legato al peso. I bambini e gli adolescenti in sovrappeso o obesità hanno infatti un rischio 2-3 volte maggiore di subire episodi di bullismo rispetto ai coetanei. Il messaggio centrale del volume è chiaro: ogni corpo è unico e merita rispetto, senza giudizi; la salute non è un punto di arrivo, ma un percorso continuo fatto di consapevolezza, responsabilità collettiva, piccoli gesti quotidiani e relazioni che ci sostengono.

I numeri dell’obesità infantile

In Italia, secondo le stime, 2 milioni di bambini e adolescenti tra i 3 e i 17 anni fanno i conti con l’eccesso di peso, circa 1 su 4. Una condizione che non si esaurisce nell’infanzia: in oltre il 50% dei bambini e il 70-80% degli adolescenti l’obesità persiste in età adulta, aumentando il rischio di malattie croniche cardiometaboliche e di un peggioramento della qualità della vita.

Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit, sottolinea che In Italia 1 bambino su 5 non svolge attività fisica regolarmente, quasi 2 su 5 non fanno una colazione adeguata, e quasi la metà trascorre più di due ore al giorno davanti a uno schermo. Sono abitudini che si costruiscono nell’infanzia e che, se trascurate, tendono a consolidarsi, provocando serie conseguenze sulla salute a breve e lungo termine.

Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, osserva che Parlare di salute di bambini e adolescenti vuol dire parlare del futuro del Paese. I dati sull’eccesso di peso in età evolutiva sono un segnale che non possiamo ignorare: l’Italia ha il tasso più alto in Europa e questo ci impone di agire con strumenti nuovi, capaci di raggiungere le famiglie nel quotidiano.

Per il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, riuscire a raggiungere i ragazzi con strumenti coinvolgenti e innovativi significa prendere sul serio quella responsabilità. Come istituzioni dobbiamo fare in modo che non resti un’eccezione.

Un progetto innovativo per la prevenzione

Il progetto Salute, Pinocchio! Il corpo in equilibrio rappresenta un esempio di come attori diversi, ciascuno con il proprio ruolo, possano convergere su un obiettivo comune con un impatto tangibile. Attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, il manuale a fumetti riesce a raggiungere i giovani e le loro famiglie, promuovendo una cultura della prevenzione che si trasmette nei gesti quotidiani, nelle scelte condivise e nelle relazioni che ci circondano fin da piccoli.

Francesco Zamichieli, direttore Iniziative speciali di Giunti Editore, spiega che è stato sfidante sviluppare un percorso capace di tenere insieme qualità del racconto e delle illustrazioni, per avere appeal con i lettori più giovani, e rigore sui temi affrontati. La collaborazione con il network PreSa si inserisce in questa prospettiva, come dialogo strutturato per affrontare argomenti complessi con leggerezza e al contempo con metodo e responsabilità.

Jens Pii Olesen, General Manager Novo Nordisk Italia, sottolinea che l’obesità infantile e adolescenziale rappresenta una delle più importanti sfide di salute pubblica con conseguenze che possono protrarsi fino all’età adulta. Per questo, sostiene, è fondamentale sostenere iniziative come questa che parlano ai giovani e alle loro famiglie con un linguaggio accessibile e coinvolgente.