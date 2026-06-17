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Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia - Diretta

Mondiali, oggi Inghilterra-Croazia - Diretta

(Adnkronos) - Ai Mondiali 2026 è il giorno dell'Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama. Calcio d'inizio alle 22.   Dove vedere Inghilterra-Croazia? La...

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il giorno dell’Inghilterra. Oggi, mercoledì 17 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta la Croazia al Dallas Stadium. Si tratta della prima partita del gruppo L, che comprende anche Ghana e Panama. Calcio d’inizio alle 22.  

Dove vedere Inghilterra-Croazia? La partita sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn.

Sfida visibile anche in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

Ghana e Panama si affronteranno invece nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, all’una.  

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