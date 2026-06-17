G7 2026: Meloni soddisfatta per l'unità, ma la questione di Futuro Nazionale resta aperta

Giorgia Meloni giudica positivo il G7 2026 a Bruxelles per l'unità mostrata su Ucraina e Medio Oriente e per l'accordo Usa-Iran; sul fronte interno il confronto con Roberto Vannacci e Futuro Nazionale riapre il tema del voto utile e della legge elettorale.

Il vertice dei leader del G7 ha lasciato a Bruxelles uno scenario duplice: da un lato la conferma di un’unità tra i grandi poteri su temi geopolitici chiave, dall’altro la riapertura del dibattito politico interno in Italia sul ruolo di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra. La premier Giorgia Meloni ha definito il clima del summit «ottimo clima» e ha messo l’accento sui risultati diplomatici, citando in particolare il quadro di cooperazione intorno all’accordo tra Stati Uniti e Iran.

Unità del G7 e priorità geopolitiche

Nel discorso conclusivo della conferenza la premier ha sottolineato come il gruppo abbia lavorato su una serie di dossier che incidono direttamente sulla vita dei cittadini: dalla guerra in Ucraina alla sicurezza delle rotte nel Stretto di Hormuzfino a temi globali come l’Intelligenza Artificiale e la lotta al traffico di esseri umani.

I lavori del vertice si sono concretizzati in otto dichiarazioni tematiche che sintetizzano gli impegni assunti, e la presidenza italiana ha evidenziato tre focus nati dal proprio programma: appunto l’Intelligenza Artificiale, i partenariati internazionali e la lotta al traffico di esseri umani.

Meloni ha definito fondamentale il mantenimento della pressione su Mosca a sostegno di Kiev e ha rivendicato la necessità che l’Occidente resti coeso per creare le condizioni di un negoziato reale tra le parti in conflitto.

Sul Medio Oriente, invece, il vertice ha accolto positivamente l’accordo Usa-Iran come possibile cornice di stabilità regionale; ora, ha ribadito la premier, bisogna lavorare all’implementazione del memorandum e alla protezione della navigazione internazionale.

Disponibilità italiana per la sicurezza marittima

Nel confronto sul Golfo la posizione italiana è stata chiara: l’Italia è pronta a valutare contributi a iniziative volte a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuzfermo restando l’iter parlamentare necessario per autorizzare eventuali missioni. Si tratta, secondo la premier, di un tema che richiede coordinamento internazionale e un equilibrio tra esigenze operative e responsabilità costituzionali.

Il quadro politico interno: Futuro Nazionale e il concetto di voto utile

Accanto ai temi internazionali, la premier ha dovuto rispondere a domande riguardanti la tenuta della coalizione di centrodestra e il rapporto con l’ex generale Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale. Meloni ha recuperato la nota del voto utilespiegando che il giudizio degli elettori si basa soprattutto sul fatto di «aver governato bene» e che non è possibile costruire una politica fatta di semplici somme aritmetiche tra forze diverse.

La premier ha ribadito che «la politica non è aritmetica», sostenendo che mettere insieme «trepiù quattropiù cinque» non equivale necessariamente a un risultato politico stabile: «30 più 4 non fa necessariamente 34», ha osservato, sottolineando come i sondaggi sul movimento dell’ex generale possano essere sovrastimati e necessitino di verifica elettorale autonoma. Da parte sua Roberto Vannacci ha risposto in maniera secca, chiedendo alla premier di contattarlo direttamente se intende discutere.

Questa dialettica politica interna gioca d’altra parte un ruolo nella spinta a modificare la legge elettorale: una normativa che incentivi la coalizione renderebbe più attuale la narrativa del voto utile a favore delle forze già aggregate.

Bilanci e prospettive per la legislatura

Meloni ha chiarito che l’obiettivo resta quello di completare la legislatura e poi farsi giudicare dagli elettori per l’operato complessivo del governo. Ha evitato di entrare nel merito di ipotesi di date precise per eventuali consultazioni elettorali, mantenendo un tono orientato al lavoro quotidiano e alla gestione delle priorità nazionali e internazionali.

Nel rapporto personale con il Presidente Donald Trump la premier ha parlato di un «disgelo» e di un rapporto «immutato» sul piano istituzionale: immagini istituzionali diffuse da Palazzo Chigi la mostrano in scambi cordiali con il leader americano, e Meloni ha rimarcato che la collaborazione sui prossimi mesi sarà pratica e concreta, senza la necessità di chiarimenti su ogni divergenza.

Prima di concludere la conferenza stampa la premier ha anche scherzato con i cronisti su aspetti più leggeri come la cravatta e le sigarette, e ha annunciato un ritorno rapido a Roma prima di ripartire per Bruxelles. Nel complesso, dall’esito del G7 2026 esce un messaggio di lavoro comune su questioni geopolitiche e di continuità nel dialogo multilaterale, mentre sul piano nazionale restano aperte le partite politiche che influenzeranno il racconto elettorale futuro.