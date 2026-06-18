Ksenia Belousova e il caso del kulich trasformato in hookah: la posizione della Chiesa Ortodossa

Ksenia Belousova è stata condannata a tre anni e 25 giorni di carcere per aver pubblicato un video su Instagram che mostrava un hookah con un kulich come base. La Chiesa Ortodossa Russa ha deciso di intercedere per una riduzione della pena.

In un caso che ha suscitato numerose polemiche, Ksenia Belousova è stata condannata a tre anni e 25 giorni di carcere per aver offeso i sentimenti religiosi. La vicenda ruota attorno a un video pubblicato su Instagram, nel quale Belousova mostrava un hookah con una base a forma di kulichun tradizionale dolce pasquale ortodosso. La condanna è stata emessa lo scorso mese da un giudice di Mosca, che ha ritenuto il gesto lesivo per i credenti.

Inizialmente, Belousova era stata condannata a 200 ore di servizio comunitario, ma la pena è stata aggravata a causa di una precedente condanna a tre anni di libertà vigilata per possesso di droghe, ricevuta ad agosto. La combinazione delle due condanne ha portato alla detenzione effettiva.

La posizione della Chiesa Ortodossa Russa

Vakhtang Kipshidze, rappresentante della Chiesa Ortodossa Russaha espresso sorpresa per la lunghezza della pena.

Tuttavia, ha chiarito che la condanna è stata determinata dal fatto che si trattava di una recidiva. Kipshidze ha dichiarato al canale televisivo RTVI: “È stato abbastanza semplice capire che si trattava di una questione legale… perché ha commesso un reato ripetuto.”

Nonostante ciò, la Chiesa Ortodossa Russa ha deciso di intercedere per una riduzione della pena, in seguito a una lettera di pentimento inviata da Belousova.

Kipshidze ha affermato: “Dalla nostra parte, intendiamo presentare un ricorso alla corte d’appello per ridurre la sua condanna. Questo è il nostro standard pratico nella chiesa.”

La difesa delle leggi russe

Kipshidze ha difeso le leggi russe che criminalizzano l’offesa ai sentimenti religiosi, definendole “perfettamente ragionevoli” e “giustificate”. Ha inoltre citato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (ECHR)che ha storicamente protetto i sentimenti religiosi nelle sue sentenze. Tuttavia, è importante notare che la Russia ha lasciato l’ECHR e ha smesso di rispettarne le decisioni dopo essere stata espulsa dal Consiglio d’Europa a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Il contesto legale e le implicazioni

La vicenda di Ksenia Belousova solleva questioni importanti sul confine tra libertà di espressione e rispetto dei sentimenti religiosi. La condanna è stata emessa in base a una legge che punisce chi offende i sentimenti dei credenti, una normativa che ha suscitato dibattiti sia in Russia che all’estero. La decisione della Chiesa Ortodossa Russa di intercedere per una riduzione della pena potrebbe avere implicazioni significative per futuri casi simili.

Mentre il ricorso è in corso, la comunità internazionale continua a monitorare da vicino la situazione, in particolare alla luce delle tensioni tra la Russia e le istituzioni europee. La vicenda di Belousova rappresenta un esempio emblematico delle complesse dinamiche tra legge, religione e società nella Russia contemporanea.