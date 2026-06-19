Venezuela: Usa sostengono il primo incontro pubblico tra governo e opposizione in tre anni

In un momento cruciale per la politica venezuelana, il 19 giugno 2026 si è svolto a Caracas un incontro storico tra il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodrígueze l’ex deputata dell’opposizione Dinorah Figuera. Questo colloquio, il primo pubblico tra esponenti del governo e dell’opposizione negli ultimi tre anni, ha acceso le speranze per una transizione democratica nel Paese.

Un passo cruciale per la democrazia venezuelana

L’incontro, che ha visto la partecipazione di figure di spicco di entrambi gli schieramenti, ha posto le basi per un rafforzamento delle istituzioni democratiche in Venezuela. Tra i temi principali discussi, spicca il Consiglio nazionale elettorale (Cne)un organo fondamentale per la trasparenza e la legittimità delle future elezioni.

Il portavoce del Dipartimento di Stato statunitenseTommy Pigottha sottolineato l’importanza di questo dialogo per la ricostruzione delle istituzioni democratiche e il ripristino delle garanzie per la partecipazione politica.

L’agenda del dialogo: obiettivi e priorità

Secondo quanto dichiarato da Pigott, l’agenda del dialogo include la ricostruzione delle istituzioni democraticheil rafforzamento del Cneil ripristino delle garanzie per la partecipazione politica e la tutela delle libertà civili.

Questi punti sono considerati essenziali per favorire un dibattito politico aperto e trasparente, indispensabile per il progresso del Venezuela. Un comunicato ufficiale dell’Assemblea nazionale ha confermato che l’incontro è stato finalizzato alla creazione di una piattaforma comune per promuovere la democrazia e il consolidamento della pace.

Il ruolo strategico del Consiglio nazionale elettorale

Il Cne è un organo istituzionale di primaria importanza in Venezuela, incaricato dell’organizzazione e della supervisione di tutti i processi elettorali. Il suo rafforzamento è considerato un passaggio cruciale per garantire la trasparenzal’imparzialità e la regolarità delle future consultazioni elettorali. Durante l’incontro tra Rodríguez e Figuera, è emersa chiaramente l’importanza di un organismo elettorale credibile per la legittimità democratica del Paese.

Il dialogo avviato tra le diverse parti politiche, con il sostegno attivo degli Stati Uniti, si inserisce in un contesto più ampio di ricerca di soluzioni condivise e durature. L’obiettivo finale è raggiungere una piena stabilità politica e istituzionale per il Venezuela, attraverso un percorso di confronto e cooperazione che possa portare a risultati concreti e benefici per l’intera nazione.