Il governo cubano sta affrontando un momento cruciale con l’introduzione di nuove riforme economiche, che hanno suscitato dibattiti sia all’interno che all’estero. Il Partito comunista di Cuba (Pcc) ha risposto alle critiche, affermando che queste misure non costituiscono in alcun modo una deviazione dal progetto socialista.

In una recente sessione straordinaria del Comitato centraleil partito ha ribadito che le proposte rappresentano un’espressione della logica di sviluppo di questo periodo storicoispirandosi alle idee di Fidel CastroRaúl Castro e del presidente attuale, Miguel Díaz-Canel.

Le nuove misure economiche e il ruolo del settore privato

Il premier Manuel Marrero Cruz ha spiegato che le riforme mirano a perfezionare il sistema di gestione economica cubanointroducendo strumenti di protezione sociale efficaci. Tra le principali novità, vi è un maggiore ricorso ai meccanismi di mercatol’apertura a nuovi operatori nel settore turistico e incentivi agli investimenti esteri.

Un aspetto significativo è l’ampliamento del ruolo del settore privatoche opererà in un contesto in cui lo Stato mantiene la sua responsabilità sociale. Le riforme saranno presentate domani all’Assemblea nazionale del potere popolareun passaggio fondamentale per la loro attuazione.

L’economia cubana tra crisi e riforme

L’economia cubana ha subito una contrazione del 15% tra il 2026 e il 2026, un periodo segnato da pandemia, sanzioni statunitensi e errori di politica monetaria ed economica interna.

In questo contesto, le nuove riforme rappresentano un tentativo di rilanciare il sistema economico senza abbandonare i principi socialisti.

Il governo cubano ha sottolineato che queste misure sono necessarie per affrontare le sfide attuali, mantenendo al contempo l’impegno verso la giustizia sociale e l’equità. Le riforme, quindi, non sono viste come un cambiamento radicale, ma come un adattamento necessario alle condizioni economiche globali e locali.

Mentre il dibattito continua, il Partito comunista di Cuba rimane fermo nella sua posizione, difendendo le riforme come un passo avanti verso un sviluppo sostenibile e socialista.