Romo regala il successo al Messico: vittoria 1-0 sulla Corea e pass per i sedicesimi

Al Estadio Guadalajara di Zapopan, il Messico ha ottenuto una vittoria pesante che vale la qualificazione agli ottavi del Mondiale 2026: il risultato finale è stato 1-0 contro la Corea del Sudin una partita decisa dal gol di Romo al 50′. La gara del 19 giugno 2026 ha visto i padroni di casa sfruttare un episodio favorevole per controllare il resto dell’incontro e chiudere il gruppo con 6 punti in classifica.

Prima del momento che ha cambiato il punteggio, la partita aveva offerto segnali d’equilibrio: la Corea ha iniziato con dinamismo e il Messico ha cercato di gestire la pressione del pubblico, puntando a non esporsi troppo. La cornice è stata lo Stadio Akron di Zapopan, teatro di una serata in cui un singolo errore difensivo è risultato decisivo.

Il gol decisivo: uscita errata e tap-in di Romo al 50′

La svolta è arrivata all’inizio della ripresa quando il portiere coreano Kim Seung-gyuin uscita, ha perso il controllo del pallone a causa del contrasto con Lee Gi-hyuk. L’errore ha lasciato l’area scoperta e Romo ha approfittato del regalo appoggiando in rete per l’1-0 al 50′.

L’episodio ha dato al Messico la possibilità di ripiegare con ordine e amministrare il vantaggio, mettendo in atto un piano di gara più prudente nella fase difensiva.

Da quel momento in poi il match ha cambiato ritmo: il Messico ha chiuso gli spazi e ridotto le possibilità di transizione della Corea. L’azione che ha portato al gol è stata l’elemento cruciale della serata e ha permesso ai padroni di casa di impostare il secondo tempo con maggiore controllo, sfruttando il fattore campo e la pressione del pubblico.

Momenti salienti e parate decisive

Nel primo tempo la Corea del Sud era apparsa più incisiva: al 16′ Son ha sfiorato il gol con un pallonetto morbido che ha superato il portiere Rangel e che è stato neutralizzato sulla linea da una respinta in rovesciata di Alvarezpoi annullata per fuorigioco. La prima vera conclusione utile è arrivata solo al 41′ con un tentativo di Seol Young-woo che non ha inquadrato lo specchio della porta.

Nel secondo tempo, oltre al gol, si sono susseguiti altri episodi di rilievo. Al minuto 85 il Messico ha sfiorato il raddoppio con un tiro da fuori area di Vargasma il portiere Kim Seung-gyu si è riscattato con una parata significativa. Due minuti più tardi, all’87’, la Corea ha avuto una doppia occasione clamorosa: prima Cho Gue-sung ha colpito di testa da buona posizione e Rangel ha effettuato una parata miracolosa; sul tap-in successivo di Yang Hyun-Jun il portiere messicano è ancora intervenuto salvando la porta e mantenendo il risultato sull’1-0.

Il comportamento delle squadre dopo il gol

Dopo il vantaggio il Messico ha adottato un atteggiamento più conservativo, cercando di non offrire spazi per le ripartenze avversarie e puntando su uscite ponderate e coperture preventive. La Corea del Sud ha provato a forzare la giocata con iniziative individuali, in particolare di Kang-in Leema senza trovare la lucida finalizzazione necessaria per rimettere in equilibrio il match.

Conseguenze in classifica e prospettive

Il successo consegna al Messico la qualificazione anticipata ai sedicesimi con 6 punti nel girone, una posizione di vantaggio che permette alla squadra di affrontare il terzo incontro con maggiore serenità. Per la Corea del Sud, che mantiene comunque chance di passare il turno, la prossima partita contro il Sudafrica rappresenta un’occasione per ottenere il pareggio che sarebbe sufficiente a qualificarsi; la squadra dovrà però migliorare la concretezza sottoporta e gestire meglio le fasi di pressione.

L’esito a Guadalajara ha evidenziato come nel calcio internazionale un singolo episodio possa ribaltare l’inerzia di una partita: l’errore in uscita di Kim Seung-gyu e la freddezza di Romo nella conclusione sono stati i dettagli che hanno segnato il passaggio del turno per il Messico.