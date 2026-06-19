Tutto sulla seconda prova di maturità: tempi, materiali consentiti e commenti dei docenti

La seconda prova della maturità è iniziata alle 8.30: durata variabile per indirizzo, regole precise sugli strumenti ammessi e interventi critici di docenti e autori sulle tracce proposte. Indicazioni pratiche per latino e matematica e il quadro delle materie caratterizzanti stabilite dal ministero.

La seconda prova dell’esame di maturità è entrata nel vivo con l’avvio fissato per le ore 8.30 in tutte le scuole. Si tratta dello scritto che verifica le competenze nelle materie caratterizzanti di ciascun percorso: la durata e le modalità cambiano a seconda dell’indirizzo scelto e delle indicazioni stabilite dal ministero.

Nelle istituzioni coinvolte si sono susseguite indicazioni pratiche per gli studenti: cosa portare, cosa è vietato e consigli operativi dai docenti che hanno affrontato la gestione delle prove in aula.

A Milano, studenti e commissioni si sono radunati anche presso l’istituto di Corso di Porta Romana, 110, nella giornata del 18-06-2026.

Svolgimento, orari e materie caratterizzanti indicate dal ministero

La prova è partita contemporaneamente in tutto il territorio nazionale alle 8.30. La sua durata varia: al liceo classico lo scritto di latino è impostato per 4 orementre al liceo scientifico la prova di matematica è prevista per 6 ore.

Per i percorsi artistici la verifica può arrivare a 18 ore distribuite su tre giorni, in linea con le specifiche indicate dal ministero. Le materie caratterizzanti sono state definite a gennaio e comprendono, tra gli esempi più noti, latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua e cultura straniera 1 per il linguistico.

Come incide la prova sul voto finale

La commissione può assegnare alla seconda prova un punteggio che va da 0 a 20 punti. Lo stesso intervallo è valido per la prima prova e per l’orale; questi punteggi si sommano ai crediti scolastici, che possono arrivare fino a 40 puntie a eventuali punti bonus da 1 a 3 che la commissione può attribuire agli studenti che raggiungono almeno 90 punti totali. Il calcolo complessivo condiziona il voto finale di diploma.

Regole pratiche in aula e strumenti ammessi

Le regole di accesso alla prova sono stringenti: è obbligatorio presentare un documento d’identità valido e portare penne nere per la compilazione. I fogli per la stesura della prima e della seconda copia vengono forniti dalla commissione e i fogli personali sono vietati. Per il liceo classico è consentito l’uso del dizionariomentre al liceo scientifico si può utilizzare una calcolatrice scientifica o grafica non programmabile e priva di connettività. Negli istituti tecnici e professionali, a seconda delle indicazioni della commissione, è spesso permesso consultare manuali e codici non commentati e usare calcolatrici.

È vietato introdurre in aula dispositivi connessi: smartwatch, smartphone, tablet e pc non sono ammessi. Gli studenti possono invece portare orologi analogici o digitali classici per orientarsi nel tempo di lavoro, nonché borracce, bottigliette d’acqua e piccoli snack. Queste prescrizioni mirano a garantire la regolarità e la sicurezza della prova.

Reazioni, critiche e consigli degli insegnanti

Tra i commenti emersi in seguito alla pubblicazione delle tracce, è stata segnalata una critica significativa sul profilo delle figure femminili nelle proposte: l’affermazione sintetica «La voce delle donne non è mai protagonista» è stata usata per evidenziare una presunta sottorappresentazione del pensiero femminile nelle tracce. In particolare è stato notato che tra i nomi citati quello di Wenke Husmann figura come unica presenza femminile significativa, con una riflessione sul tema dell’incanto e della meraviglia.

Consigli per latino e matematica da docenti in cattedra

Per la versione di latino la docente Angela Giardinoche insegna al liceo classico Minghetti di Bolognaha raccomandato di non trascurare il pretesto e il post-testo che incorniciano la parte da tradurre: queste righe, spesso fornite con il testo a fronte in italiano, aiutano a collocare il brano nel contesto e a interpretare meglio la scelta lessicale. Giardino suggerisce inoltre di dare attenzione alle tre domande finali della prova, che possono offrire indizi utili alla traduzione.

Per la prova di matematica il docente Devis Abrianiinsegnante di matematica e fisica al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano, ha sottolineato che la correttezza nell’esecuzione non basta: è fondamentale dimostrare la comprensione del problema e spiegare la strategia adottata. Le griglie di valutazione tengono conto anche della capacità di argomentare il procedimento risolutivo.

Ipotesi e tendenze sulle tracce

Negli anni passati autori come Calabresi e Furedi sono stati spesso scelti dai maturandi tra le tracce preferite, così come il brano di Wenke Husmann ha attirato attenzione per il suo taglio emotivo. Tra gli autori classici che tornano di frequente nelle versioni di latino si citano figure consolidate nella tradizione degli esami, mentre per la matematica si osserva una crescente tendenza a integrare quesiti che richiedono collegamenti interdisciplinari con ambiti come storia o arte.

Nel giorno di svolgimento della prova, le scuole hanno applicato le normali procedure di sorveglianza e assistenza, mentre studenti e commissioni hanno seguito le indicazioni stabilite per garantire regolarità e trasparenza. Gli insegnanti hanno continuato a offrire suggerimenti tecnici e pratici per affrontare al meglio le prove, ribadendo l’importanza della lettura attenta dei testi e della chiarezza nella spiegazione dei percorsi risolutivi.