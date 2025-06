Secondo giorno di esami per oltre 524mila studenti italiani alle prese con la Maturità 2025. Dopo il tema di italiano, oggi – giovedì 19 giugno – è il momento della seconda prova scritta, quella che mette alla prova le competenze acquisite nelle materie caratterizzanti ciascun indirizzo di studio. In totale sono 524.415 i candidati iscritti all’Esame di Stato quest’anno, di cui 511.349 interni e 13.066 esterni.

Maturità 2025, prima prova: il “Rispetto” conquista gli studenti

Dai primi dati raccolti in seguito alla prova di italiano, sostenuta mercoledì 18 giugno, emerge una chiara preferenza tra i maturandi: il 40,3% degli studenti ha scelto di sviluppare l’analisi del testo di Riccardo Maccioni, tratto dall’articolo “‘Rispetto’ è la parola dell’anno Treccani. E serve per respirare”. Il tema ha colpito per l’attualità e la rilevanza sociale del concetto di rispetto nelle relazioni quotidiane e nella convivenza civile.

Molto gettonate anche le tracce di tipologia B, dedicate alla riflessione critica. In particolare, in molti hanno scelto il tema sull’indignazione nell’era dei social media, con uno spunto tratto da uno scritto di Gemma Guerrini, mentre un’altra proposta largamente affrontata è stata quella basata su una citazione del giudice Paolo Borsellino, incentrata sul ruolo fondamentale dell’educazione e della scuola nella crescita delle nuove generazioni.

Maturità 2025, inizia la seconda prova: ecco materie e tracce ufficiali

Dopo il debutto con la prova di italiano, oggi – giovedì 19 giugno – i maturandi affrontano il secondo scritto dell’Esame di Stato: la prova sulle materie caratterizzanti il proprio indirizzo di studio, che ha preso ufficialmente il via alle 8:30. Il tempo a disposizione varia tra le quattro e le sei ore, a seconda dell’indirizzo scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato le discipline oggetto della prova. Al Liceo Classico, gli studenti si cimentano con una versione di latino; al Liceo Scientifico, protagonista è la matematica; al Linguistico, la traccia riguarda la prima lingua straniera studiata, mentre per gli istituti tecnici e professionali le materie variano: dalla lingua inglese per l’indirizzo Turismo del settore economico, a Economia aziendale, Scienze umane, Informatica, fino a discipline più settoriali come Geopedologia, Economia ed Estimo per Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Al Liceo Classico, la seconda prova ha proposto agli studenti un estratto dal De Amicitia di Cicerone, tracco dal capitolo 26, un’opera fondamentale della letteratura latina che affronta il tema dell’amicizia e delle virtù morali. Il brano scelto invita a riflettere sui valori etici e sul significato profondo dei legami umani, mettendo alla prova non solo la conoscenza della lingua latina, ma anche la capacità di interpretazione critica del testo.

Al Liceo Scientifico, tra le domande e i problemi della seconda prova è stato proposto lo studio di una funzione, accompagnato da un riferimento a Cartesio, per mettere alla prova le competenze matematiche degli studenti.