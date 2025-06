Maturità 2025: al via la prima prova d’italiano, ecco tutte le tracce svelate

La prima prova scritta di italiano rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più importanti per gli studenti che affrontano l’esame di Maturità. Quest’anno, come da tradizione, migliaia di maturandi si confrontano con la sfida di elaborare un tema che mette alla prova le loro capacità di analisi, riflessione e scrittura. Che si tratti di un testo narrativo o di un saggio breve, il tema di italiano richiede precisione, creatività e padronanza della lingua.

Scopriamo insieme quali sono le tracce proposte per la Maturità 2025 e come orientarsi al meglio per superare questa prima tappa cruciale.

Maturità 2025: al via la prima prova d’italiano

“L’augurio che io faccio a loro, agli studenti è, innanzitutto, un augurio di un grande successo in questo esame di maturità. Ognuno di loro ha una ricchezza che va scoperta e va valorizzata. Ognuno di loro ha una straordinaria forza, ha una straordinaria bellezza. Devono solo esserne consapevoli, affrontare con serenità, ma anche con forte consapevolezza questo percorso”, ha dichiarato il ministro dell’istruzione Valditara a Rtl 102.5.

Gli esami di Maturità per 524.415 studenti (511.349 candidati interni e 13.066 esterni) hanno preso il via questa mattina alle 8:30. Tra loro, 268.577 provengono dai Licei, 169.682 dagli Istituti Tecnici e 86.156 dagli Istituti Professionali. La prima prova scritta di Italiano è identica per tutti i percorsi di studio. Le tracce, scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono sette, suddivise in tre tipologie: 2 analisi del testo, 3 saggi brevi o articoli di giornale e 2 temi di attualità. Gli studenti avranno un massimo di 6 ore per completare la prova. Per questa edizione, sono state organizzate 13.900 commissioni che coinvolgono complessivamente 27.698 classi.

Meloni incoraggia i maturandi 2025: “In bocca al lupo”

In un momento carico di emozioni e aspettative, Giorgia Meloni ha condiviso un video rivolto agli studenti che stanno affrontando gli esami di Maturità 2025, con un messaggio di sostegno e incoraggiamento. Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio ha augurato un sincero “in bocca al lupo” a tutti i maturandi, evidenziando come questa prova rappresenti un passaggio cruciale nel loro percorso verso il futuro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Maturità 2025: al via la prima prova d’italiano, ecco tutte le tracce svelate

Per la prima prova scritta di Italiano alla Maturità 2025, gli studenti si trovano di fronte a tracce di grande rilievo culturale e attualità. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra sette diverse tracce, organizzate in tre categorie principali: la Tipologia A, che comprende l’analisi del testo; la Tipologia B, dedicata al testo argomentativo o saggio breve; e la Tipologia C, riservata al tema di attualità. Questa suddivisione consente ai maturandi di orientarsi verso la prova che meglio valorizza le loro capacità di comprensione, riflessione critica e esposizione scritta su argomenti di carattere letterario, storico, sociale o contemporaneo.

Nell’analisi del testo, le scelte cadono su due opere emblematiche: una riflessione di Pier Paolo Pasolini tratta dall’“Appendice I” del suo diario (1943-1944) e un brano dal celebre romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Tra le tracce proposte, spicca anche un messaggio di speranza e impegno civile firmato dal giudice Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia: ‘I giovani, la mia speranza’.

Per quanto riguarda il testo argomentativo, le tematiche affrontate spaziano dalla storia agli studi scientifici, fino ai fenomeni sociali più recenti. Le tracce includono un estratto da Gli anni Trenta, il decennio che sconvolse il mondo di Piers Brendon, un testo di Riccardo Maccioni su Rispetto, parola dell’anno per Treccani, un approfondimento di Telmo Pievani sul concetto di celebrità in un’era geologica, e un’analisi di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull’indignazione come motore dei social network.

Di seguito, le tracce ufficiali per ciascuna categoria:

Tipologia A – Analisi del testo:

Pier Paolo Pasolini, Appendice 1 dal diario (1943-1944)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo

Tipologia B – Testo argomentativo o saggio breve:

Piers Brendon, Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo

Riccardo Maccioni, “Rispetto” è la parola dell’anno (Treccani)

Telmo Pievani, Un quarto d’era (geologica) di celebrità

Tipologia C – Tema di attualità: