La Maturità 2025 si avvicina e con essa cresce l’attesa per conoscere le tracce della prima prova. Tra i temi più discussi emergono quelli legati alle guerre e ai conflitti sociali, argomenti di grande attualità che continuano a segnare profondamente la realtà contemporanea. Riflettere su questi temi significa non solo comprendere eventi storici e politici, ma anche interrogarsi sulle dinamiche della violenza, della giustizia e della convivenza civile.

In questa prospettiva, le possibili tracce della prima prova potrebbero spingere gli studenti a un’analisi critica e approfondita, stimolando una riflessione attenta su questioni che riguardano da vicino la nostra società.

Curiosità Maturità: la musica preferita dagli studenti e i voti dei politici ai tempi dell’esame

Secondo un sondaggio di Skuola.net, quasi sette maturandi su dieci si preparano ascoltando musica. “Notte prima degli esami” è il brano simbolo, seguito da hit come “Neon” di Sfera Ebbasta, “Wake Up” degli Imagine Dragons e “A me mi piace” di Alfa e Manu Chao. Per caricarsi, molti scelgono Queen, Vasco Rossi e Lunapop.

Il portale ha inoltre rispolverato i voti di Maturità di alcuni politici: la premier Giorgia Meloni avrebbe ottenuto 60/60 alla Maturità Linguistica, ma con il suo 7 in condotta non raggiungerebbe oggi il massimo. Elly Schlein avrebbe preso 6/6 nel sistema svizzero e ha vinto un premio per i migliori risultati, mentre il ministro Valditara avrebbe conseguito 56/60 alla Maturità Classica.

È iniziato il conto alla rovescia per l’Esame di Stato 2025, che coinvolgerà 524.415 studenti a partire da mercoledì 18 giugno.

Nel toto-tracce spiccano ancora Gabriele D’Annunzio e l’Intelligenza Artificiale, entrambi in cima alle preferenze. Rientrano con forza nella “top list” i due grandi “Italo” della letteratura, Svevo e Calvino, quest’ultimo celebrato nel quarantennale della sua scomparsa. Sul fronte poetico, la sfida si concentra su Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli.

Tra i temi di attualità più probabili spiccano l’Intelligenza Artificiale e la violenza di genere, mentre sullo sfondo si affacciano riflessioni sul futuro e sulla pace. Per il testo argomentativo, cresce l’attenzione al doppio anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla morte di Hitler e Mussolini, un’occasione per approfondire anche i conflitti attuali.

Ancora possibile, seppur meno probabile, una traccia sulla Chiesa, legata all’anno giubilare e al recente cambio del pontefice.