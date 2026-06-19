Milano, 19 giu. (askanews) – In anteprima il video “Ombra al sole” di Dea Culpa e Ciao sono Vale. Il brano parla di una relazione che ti prende completamente, anche quando sai che ti sta facendo male.Due persone che continuano a cercarsi tra caos, notti infinite, eccessi e momenti in cui sembra di perdersi totalmente dentro l’altro.C’è tanta confusione emotiva, a volte sembra amore, altre solo dipendenza dal modo in cui quella persona ti fa sentire.Ha quell’aria di un’estate fatta di serate troppo lunghe, messaggi ignorati per ore e ritorni improvvisi quando pensavi fosse davvero finita.Si arriva al punto in cui non riconosci più né te stesso né quello che siete diventati insieme.Alla fine ciò che resta è solo rumore, che poco a poco ti ha consumato fino a farti sentire “cenere”, quasi un’ombra nella sua luce.I suoni afrobeat e le influenze mediterranee accompagnano il velo di un sentimento incompleto per sua definizione, ma che riesce a lasciare un messaggio sul fondo: per quanto vediamo spesso più ”ombre al sole” rispetto al resto, l’autenticità è ancora possibile ed è da preservare.Dea Culpa e Ciao sono Vale si sono conosciute a Sanremo Giovani 2024, dove hanno partecipato ognuna con il proprio percorso artistico.

E proprio durante questo cammino è nato qualcosa che le ha unite anche al di là della musica, fino a portarle a diventare una coppia anche nella vita. Da allora, pur portando avanti i rispettivi progetti solisti, le due artiste hanno da subito covato il desiderio di collaborare a un progetto comune.