Eventi culturali 2026: noir, crime e grandi temi della mente

Tra chiostri rinascimentali e atmosfere cupe, Milano e Ferrara ospitano eventi dedicati alla narrativa noir e crime, con incontri con autori e presentazioni di libri

L’estate 2026 si tinge di mistero e suspense, con una serie di eventi dedicati alla narrativa noir e crime che animano le città di Milano e Ferrara. Tra chiostri rinascimentali e atmosfere cupe, appassionati di gialli e thriller possono immergersi in un mondo di indagini, segreti e colpi di scena.

La Società Umanitaria di Milano ospita fino al 23 luglio l’Estate nei Chiostriuna rassegna estiva che unisce arte, musica, teatro e incontri culturali.

Gli spazi rinascimentali diventano il palcoscenico ideale per una serie di iniziative aperte al pubblico, tra cui spettacoli teatrali, concerti e presentazioni di libri.

Milano: un’estate di gialli e thriller

La programmazione dell’Estate nei Chiostri è ricca e variegata, con cicli tematici dedicati a diversi ambiti. Tra questi, spicca il ciclo Semaforo giallocurato da Luca Crovi, esperto di narrativa gialla.

Gli incontri propongono una serie di appuntamenti con autori e protagonisti del genere, offrendo agli appassionati l’opportunità di approfondire i segreti della scrittura noir e crime.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il CFP Bauer, il Conservatorio di Milano, Focus e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Tra i curatori ed esperti coinvolti, spiccano Flavio Villani, neurologo e scrittore, e Andrea Tinterri, critico e curatore d’arte.

La programmazione infrasettimanale e a ingresso libero rende l’evento accessibile a tutti gli appassionati.

Ferrara: un giallo all’ombra del Castello Estense

Anche Ferrara si unisce alla festa della narrativa noir e crime. L’Avis Comunale di Ferrara chiude la stagione culturale 2026-2026 con un appuntamento dedicato al genere. Venerdì 19 giugno, alle ore 17, nella sala Silvio Carletti della sede associativa, sarà presentato il volume Status Animarum – La chiave del demonioseconda indagine del capitano Arturo Pareschi firmata da Alessandra Mancini e Marco Boni per Faust Edizioni.

La vicenda si svolge nella Ferrara dei primi anni Duemila e vede come protagonista un cadavere ritrovato nelle acque del fossato del Castello Estense. Un caso enigmatico che coinvolge gli investigatori in un vortice di misteri e segreti. Gli autori, entrambi ferraresi, hanno già ottenuto riconoscimenti e premi in ambito letterario con il loro primo romanzo, Sunt lacrimae rerum. Quadro di un omicidio.

L’iniziativa è aperta ai soci Avis e a tutta la cittadinanza. Dopo i saluti introduttivi di Marilena Armari, consigliera di Avis Comunale Ferrara, il vicepresidente vicario Andrea Tieghi e il giornalista Gian Pietro Zerbini dialogheranno con gli autori, approfondendo temi e curiosità del romanzo.

Truffa a regola d’arte: il documentario che svela i segreti del mondo dell’arte

Non solo narrativa, ma anche documentari che raccontano storie vere di frodi e inganni. Il 22 e 23 giugno arriva nelle sale italiane Truffa a regola d’arteil nuovo documentario scritto e diretto da Stefano Strocchi. Il film racconta la clamorosa vicenda di una delle più grandi frodi artistiche mai realizzate in Europa, con la scoperta di oltre mille presunte sculture attribuite ad Alberto Giacometti.

Con il ritmo di un true crime e il fascino irresistibile di una storia criminale, il documentario ricostruisce la vicenda attraverso le testimonianze esclusive dei suoi protagonisti. Al centro del racconto c’è Robert Driessen, il falsario che per anni ha messo in scacco il sistema dell’arte internazionale, accompagnato dalla procuratrice Mirja Feldmann e dall’ispettore Ernst Schöller.

Il film sarà proiettato in numerose città italiane, tra cui Torino, Cagliari, Napoli, Bari, Roma, Milano e Bolzano. Un’occasione unica per scoprire i segreti del mondo dell’arte e le zone grigie del mercato artistico contemporaneo.