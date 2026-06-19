Dibattito acceso a Rai 1: Samantha De Grenet contesta le nascite in tarda età e Balivo reagisce

Durante la puntata del 18 giugno 2026 la discussione su coppie con ampia differenza d'età e su genitorialità oltre i cinquanta ha portato a uno scontro verbale tra Samantha De Grenet e la conduttrice Caterina Balivo, con interventi di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e una coppia formata da un uomo di 26 anni e una donna di 49.

Nel corso della trasmissione del 18 giugno 2026 su Rai 1 si è acceso un confronto pubblico tra Samantha De Grenet e la padrona di casa Caterina Balivo sul tema della genitorialità in età avanzata e sulle relazioni con notevole differenza d’età. In studio era presente una coppia composta da un uomo di 26 anni e una donna di 49 anni oltre a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi coppia che ha raccontato la propria esperienza di genitori dopo i cinquanta.

Le posizioni espresse in studio durante il dibattito

De Grenet, dichiarando di avere 56 anni ha motivato la sua contrarietà alle unioni con grande disparità anagrafica soprattutto guardando al futuro e alle possibili conseguenze per i figli. Nel corso dell’intervento ha sostenuto che “i figli non si mettono al mondo per egoismo” e che chi cerca la genitorialità in età molto avanzata può ritrovarsi a produrre situazioni difficili per i minori, arrivando a definire tali esiti come la nascita di “figli orfani”.

Queste affermazioni hanno provocato la reazione immediata della conduttrice.

Caterina Balivo ha risposto con tono deciso, contestando l’argomentazione generale e portando come esempio la testimonianza di persone in studio: ha ricordato che vi sono anche mamme che possono morire in giovane età, citando il caso ipotetico di donne che lasciano i figli a trent’anni a causa di malattie come esempio che rende il discorso complesso.

Inoltre ha richiamato la storia personale di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che sono diventati genitori quando loro rispettivamente avevano intorno ai 53 e 63 anni (con un riferimento alla nascita della figlia avvenuta quando la madre aveva intorno ai 60 anni), per sottolineare che situazioni diverse possono avere esiti positivi.

La coppia 26/49 e le reazioni in studio

La coppia formata dall’uomo di 26 anni e dalla donna di 49 anni ha raccontato brevemente la propria esperienza, mettendo in luce come amore e desiderio di famiglia possano non rispettare schemi anagrafici. L’intervento di De Grenet, pur non rivolto personalmente ai presenti, ha innescato tensione: la conduttrice ha interrotto più volte per ribadire che ciascuno ha il diritto di fare le proprie scelte, affermando che “ognuno fa quello che gli pare” quando si tratta di famiglia e procreazione.

Le frasi che hanno acceso il confronto e il seguito della discussione

Tra le espressioni più discutibili emerse in studio ci sono state affermazioni nette di De Grenet come “non ci si può accanire contro la natura” e la frase circa il rischio di mettere al mondo “figli orfani” in riferimento a genitorialità tardive. Balivo ha reagito con un intercalare netto: “Ma che dici?”, opponendo un richiamo alla varietà delle situazioni reali, e sottolineando che esempi concreti in studio dimostravano come l’età non costituisca una discriminante assoluta. La discussione ha proseguito con toni accesi e con la volontà della conduttrice di non ampliare ulteriormente il dibattito su quella linea.

De Grenet ha ribadito la sua posizione con la frase “non facciamo buonismo”, mantenendo una postura critica rispetto a pratiche che, a suo dire, spingono oltre i limiti naturali per ottenere una gravidanza in età avanzata. Balivo ha invece difeso il diritto individuale alle scelte familiari, mentre la presenza di figure che hanno avuto figli in età matura ha reso la discussione ancora più personale e sentita.

Impatto e reazioni al di fuori dello studio

Il confronto ha suscitato commenti e dibattito anche sui canali social della trasmissione, evidenziando come il tema della genitorialità dopo i cinquanta e delle coppie con grande differenza d’età resti divisivo e capace di generare reazioni forti. Alcuni spettatori hanno appoggiato la posizione cautelativa espressa da De Grenet, altri hanno sottolineato che la realtà è fatta di casi differenti, come quelli rappresentati da Russo e Turchi, dove la volontà di diventare genitori si è accompagnata a una presenza e a un impegno evidenti.

I nomi coinvolti, le età citate e la data della puntata restano elementi fattuali che hanno scandito il dibattito in studio.