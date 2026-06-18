Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli annunciano appuntamenti: cosa cambia nel centrosinistra

Un'immagine scattata a Roma ritrae Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e annuncia due incontri l'8 e il 15 luglio: la scelta dei partecipanti e le assenze alimentano discussioni sul perimetro del campo largo

Un semplice scatto a tavola ha innescato una lunga serie di reazioni nel panorama politico. La foto ritrae Elly SchleinGiuseppe ConteNicola Fratoianni e Angelo Bonelli durante un pranzo in un ristorante di Roma. Accanto all’immagine è arrivato un messaggio chiaro: Al lavoro. Per cambiare l’Italia. e l’invito a segnare due appuntamenti già fissati, 8 e 15 luglio.

Il ritratto, volutamente informale, voleva trasmettere l’idea di un blocco unito nelle fasi iniziali della costruzione di un programma comune. Tuttavia, l’attenzione si è subito spostata sulle persone non presenti nella foto: l’assenza di Matteo Renzi e di Riccardo Magi ha aperto un confronto sul perimetro del progetto politico che prende forma.

Il pranzo romano e il messaggio pubblico

La pubblicazione dello scatto — associata a parole d’ordine operative come Al lavoro. Per cambiare l’Italia. e all’invito a Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio — è stata letta come l’avvio di una fase di confronto pubblico. Fonti vicine ai protagonisti hanno descritto l’iniziativa come un ciclo di appuntamenti pensati per costruire punti programmatici condivisi: si parte con un nucleo considerato più vicino alla sinistra del centro-sinistra, per poi allargare il confronto.

In questa fase il messaggio di Conte è stato ripetuto: Io lavorerò per un progetto solido e coerentesottolineando la volontà di definire affidabilità e contenuti prima ancora di discutere personalismi.

Luogo e simbologia dello scatto

Il pranzo è stato collocato in un ristorante nel centro di Romacon indicazioni che riconducono alla Trattoria Costanzamentre altre ricostruzioni segnalano come possibile location il Ristorante Sanlorenzo a Campo de’ Fiori. L’ambientazione raccolta e informale ha enfatizzato l’idea di un lavoro di squadra che parte dal basso, ma la scelta del luogo ha anche scatenato interpretazioni simboliche sulla natura riservata dell’incontro.

I nodi politici: assenze, alleanze e parole pesanti

L’immagine e il comunicato hanno però acceso il dibattito sulle alleanze. A emergere è stato soprattutto il tema dell’inclusione: alcuni leader esclusi dall’immagine vengono considerati potenziali partner nel campo largo, ma la decisione di iniziare dai quattro leader ha sollevato dubbi. Sul tema dell’affidabilità, Giuseppe Conte ha espresso un giudizio netto con la frase Renzi non è scontato in coalizioneevidenziando la preoccupazione per la composizione di un’eventuale alleanza.

Le parole pronunciate e diffuse dai protagonisti non si sono limitate a una sterile diplomazia: è uscita anche una dichiarazione forte sul passato recente del Movimento 5 Stelle, con l’affermazione Noi siamo stati traditi da Di Maioche richiama eventi e tensioni interne senza però entrare nei dettagli. Allo stesso tempo è circolata una puntualizzazione che stempera le polemiche: Il problema non è Renzifrase che suggerisce come la strategia non sia volta a escludere a priori singole forze politiche.

Reazioni esterne e scenari aperti

Il gesto comunicativo ha prodotto reazioni immediate anche dall’esterno dell’area rappresentata nella foto. Personalità di altri partiti hanno commentato l’assenza di figure centriste, mentre esponenti dell’area che ha promosso l’incontro hanno spiegato che la scelta è stata concordata come tappa iniziale di un percorso più ampio. L’obiettivo dichiarato è costruire due appuntamenti che possano diventare piattaforme per raccogliere sollecitazioni e proposte, prima di aprire il tavolo a un confronto più ampio.

Resta da chiarire la natura degli eventi dell’8 e del 15 lugliopotrebbero assumere la forma di incontri pubblici o appuntamenti tematici puntuali. Quel che è certo è che la pubblicazione dello scatto ha spostato il dibattito dal piano delle intenzioni a quello delle date concrete, mettendo in moto una serie di interlocuzioni tra partiti e gruppi che potrebbero ridefinire il perimetro del campo largo nelle settimane successive.

In questa fase, quindi, il segnale politico più evidente è la volontà di lavorare su contenuti condivisi, ma la partita sulle alleanze e sulle figure di riferimento è lontana dall’essere chiusa: le due date estive diventano l’occasione per verificare tanto la capacità di sintesi quanto la disponibilità al confronto tra soggetti diversi.