Durante la partita dei Mondiali tra Canada e Qatar, vinta 6-0 dai padroni di casa, il centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné ha subito un gravissimo infortunio alla gamba sinistra dopo un duro intervento da dietro di Assim Madibo. L’episodio ha provocato una frattura esposta di tibia e perone, interrompendo bruscamente il match e generando forte tensione e shock tra giocatori e spettatori.

Gesti di solidarietà e reazioni emotive dopo il grave infortunio di Koné

La tensione ha lasciato spazio anche a gesti di grande solidarietà: Jonathan David ha dedicato il gol segnato al compagno mostrando la sua maglia numero 8, gesto imitato anche da altri giocatori del Canada. Il difensore del Qatar, profondamente scosso, è poi andato negli spogliatoi per scusarsi dopo il triplice fischio.

Il CT Marsch ha sottolineato anche il lato umano della vicenda, definendo Koné “uno splendido ragazzo”, aggiungendo: “È uno splendido ragazzo, lo adoriamo con le sue imperfezioni. A volte fa grandi cose, altre volte si distrae. Ma siamo tutti con lui, è una grande perdita per noi ma presto tornerà a giocare per il Canada e continuerà una fantastica carriera”.

Un Mondiale che, nonostante il risultato netto, è stato oscurato da un episodio che ha segnato profondamente entrambe le squadre e l’intero ambiente.

Grave infortunio ai Mondiali 2026, Ismaël Koné operato nella notte: come sta

Brutte notizie per il Sassuolo e per la nazionale canadese durante i Mondiali: Ismaël Koné è stato vittima di un gravissimo infortunio alla gamba sinistra nella sfida contro il Qatar, vinta 6-0 dai padroni di casa. Il centrocampista è stato colpito da un intervento durissimo da dietro di Assim Madibo, in un’azione senza possibilità di recuperare il pallone e con l’espulsione. Come riportato dalle prime indiscrezioni di Fanpage, l’azione pare abbia provocato una frattura esposta di tibia e perone, con conseguenze immediatamente evidenti anche a livello visivo, tanto che i compagni hanno formato un cerchio attorno a lui per schermare le immagini.

Il giocatore è stato soccorso e immobilizzato prima del trasporto urgente in ospedale, dove pare sia stato operato nella notte a Vancouver, con la madre al suo fianco. Durante i soccorsi gli è stato somministrato il Penthrox, un antidolorifico d’emergenza utilizzato nei traumi più gravi. L’episodio ha scosso profondamente anche la panchina: il CT Jesse Marsch ha raccontato: “Abbiamo sentito lo schiocco dell’osso che si spezzava”. La scena ha acceso tensioni in campo, con momenti di nervosismo tra le squadre e un clima diventato incandescente dopo il fallo e l’espulsione di Madibo.

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