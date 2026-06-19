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Stati Uniti-Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Stati Uniti-Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l'Australia - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell'esor...

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(Adnkronos) – Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 18 giugno, la Nazionale americana sfida l’Australia – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D della rassegna iridata. La squadra allenata da ct Pochettino è reduce dalla netta vittoria dell’esordio contro il Paraguay, battuto 4-1, mentre l’Australia ha superato la Turchia 2-0.

Si giocherà quindi, al Seattle Stadium di Seattle, per ipotecare il passaggio del turno e prendersi il primo posto del girone. 

 

La sfida tra Stati Uniti e Australia è in programma oggi, venerdì 18 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; T. Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Ct. Pochettino. 

Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure. Ct. Popovic. 

 

Stati Uniti-Australia sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

 

 

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