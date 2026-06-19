Famiglia nel bosco, il nuovo appartamento è pronto: i genitori ospitano la tutrice e curatrice dei figli

La vicenda della famiglia nel bosco ruota in questa fase soprattutto attorno agli sviluppi legati alla sistemazione abitativa e agli incontri avvenuti nella casa temporaneamente concessa dal Comune a Palmoli. Proprio questi momenti di confronto, svolti alla presenza delle figure di tutela, hanno permesso di verificare l’organizzazione degli spazi destinati ai minori e di aggiornare il dialogo tra le parti sul progetto della futura abitazione familiare.

La questione della casa si intreccia così direttamente con il percorso giudiziario in corso e con le valutazioni sul possibile rientro dei bambini.

Aspetti giudiziari, valutazioni tecniche e possibili sviluppi per la famiglia nel bosco

Come riportato da La Presse, nel corso del confronto sarebbe stata ribadita, secondo quanto riportato, la volontà delle parti di mantenere un atteggiamento collaborativo, con l’obiettivo di gestire in modo condiviso il percorso di tutela dei minori.

Sarebbe stata confermata l’“intenzione di collaborare”, mentre al centro del dialogo è rimasta la questione del possibile “rientro dei bambini in famiglia”, tema particolarmente delicato alla luce delle misure adottate dall’autorità giudiziaria.

Dal punto di vista procedurale, la vicenda è ora all’esame del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, chiamato a pronunciarsi sull’ordinanza che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale.

In Italia, tale misura viene adottata quando emergono elementi ritenuti critici per il benessere del minore e comporta l’affidamento temporaneo a strutture o famiglie idonee, in attesa di ulteriori valutazioni.

Un ruolo centrale è svolto dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU), uno strumento attraverso cui il tribunale acquisisce valutazioni specialistiche sul contesto familiare e sullo sviluppo psicologico dei minori. In questo caso, le indicazioni tecniche avrebbero evidenziato la necessità di un percorso graduale di reinserimento, con riferimento a un possibile rientro definito “precoce”, valutazione che viene comunque integrata da ulteriori analisi e osservazioni delle parti coinvolte.

La difesa ha annunciato che entro breve verrà depositata un’istanza formale presso il tribunale competente, mentre i giudici sono attesi a esprimersi nelle prossime settimane in merito alla revisione del provvedimento. Il caso resta dunque aperto, inserito in un quadro complesso in cui si intrecciano valutazioni giuridiche, psicologiche e sociali, con particolare attenzione all’equilibrio tra tutela dei minori e mantenimento dei legami familiari.

Famiglia nel bosco, il nuovo appartamento è pronto: i genitori ospitano la tutrice e curatrice dei figli

Come riportato da La Presse, a Palmoli si è svolto un incontro informale all’interno dell’abitazione temporaneamente concessa dal Comune alla famiglia Birmingham-Trevallion, conosciuta anche come la cosiddetta “famiglia nel bosco”. L’appuntamento, organizzato su iniziativa dei genitori, è avvenuto in un contesto descritto come un momento disteso, definito nelle comunicazioni come un “incontro informale davanti a una tazza di caffè”, secondo quanto riferito dall’avvocato Simone Pillon.

All’incontro avrebbe preso parte anche le figure istituzionali coinvolte nella tutela dei minori, ossia “la tutrice, la curatrice e l’operatrice del Servizio”, con il compito di monitorare il percorso di protezione e valutare le condizioni complessive del nucleo familiare. Durante il confronto, i genitori avrebbero illustrato nel dettaglio la sistemazione abitativa già predisposta per i figli, descritta come “appartamento, già predisposto e ammobiliato per accogliere i loro figli”, sottolineando la presenza degli effetti personali dei minori e la piena funzionalità degli spazi.

È stato inoltre presentato un progetto più ampio che riguarda la costruzione di una nuova abitazione sulla proprietà familiare, elemento che i genitori intendono sviluppare come parte di un percorso di stabilizzazione del nucleo. La cornice dell’incontro si inserisce in una vicenda avviata nel novembre 2025, quando i tre bambini — due gemelli di 6 anni e una figlia di 8 anni — sono stati collocati in casa-famiglia a seguito della sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni.