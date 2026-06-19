Attacchi aerei in Libano: bilancio delle vittime e dettagli degli scontri

Una notte di tensione nel Libano meridionale con raid aerei israeliani e la risposta di Hezbollah. Otto morti e numerosi feriti.

Una notte di tensione ha colpito il Libano meridionale, dove le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto una serie di raid aerei contro obiettivi di Hezbollah. Gli attacchi, che hanno avuto inizio dopo la mezzanotte, hanno colpito diverse città e villaggi, causando almeno otto morti e numerosi feriti.

Le operazioni militari sono state una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sostenuto dall’Iran.

Le città di NabatiehSharqiehHarouf e Kfarsir sono state tra le più colpite, con attacchi che si sono intensificati all’alba.

Le prime ore degli attacchi

Intorno alle 1:30 di giovedì notte, l’artiglieria israeliana ha lanciato un pesante bombardamento sulla città di Nabatiehsull’area di Kfarjouz e su diverse altre località. Gli attacchi sono continuati con una serie di raid aerei intorno alle 2:10colpendo NabatiehKfar Tebnit e le alture di Rihan.

Alle 3:00 del mattino, due ondate di raid aerei hanno colpito l’area di Kfarjouz-Nabatiehil quartiere universitario di Nabatieh e il quartiere di Baydar a Haroufcausando otto morti. Contemporaneamente, un raid aereo ha distrutto una casa nell’area di Ash’amiyahtra le città di Sharqiyah e Doueiruccidendo quattro persone.

Gli attacchi a Kfarsir e Doueir

Nella città di Kfarsirun raid aereo ha provocato tre morti. Intorno alle 4:00 del mattino, la città di Qusaybah è stata colpita da un raid aereo, in concomitanza con il bombardamento di artiglieria della periferia di Kfarsir e Qusaybah. Ulteriori raid aerei hanno colpito Kfardjal e Kfartabnit.

Alle 5:00 del mattino, un drone israeliano ha preso di mira una motocicletta vicino al municipio di Doueiruccidendo una persona e ferendone un’altra. Anche la città di Jebchit è stata oggetto di una serie di attacchi con droni, in concomitanza con bombardamenti di artiglieria.

Gli ultimi attacchi della notte

Intorno alle 5:15 del mattino, aerei da guerra israeliani hanno attaccato la città di Adshitseguiti da un attacco all’area di Kfarjouz-Nabatieh e a Toul. Pesanti bombardamenti di artiglieria hanno colpito anche la città di Jebchit.

La notte tra giovedì e venerdì è stata una delle più difficili per il Libano meridionale, con un’intensificazione significativa degli attacchi che ha colpito numerose comunità locali. Le operazioni militari continuano a destare preoccupazione per la sicurezza e la stabilità della regione.