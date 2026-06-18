Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, lungo l’autostrada A14 nel tratto tra Forlì e Cesena Nord, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto in direzione Ancona. Lo schianto, avvenuto al chilometro 90 della carreggiata sud, ha provocato conseguenze tali da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre quattro persone rimaste incastrate negli abitacoli.

Incidente sull’A14 nel tratto tra Forlì e Cesena Nord

Come riportato da Cesena Today, nel primo pomeriggio di giovedì 18 giugno, lungo l’autostrada A14 al chilometro 90 della carreggiata sud, nel tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona, si è verificato un violento incidente che ha coinvolto due autovetture.

L’impatto è stato tale da deformare pesantemente i veicoli, rendendo indispensabile l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena. Le squadre operative hanno lavorato sul posto per liberare quattro persone rimaste incastrate nell’abitacolo, utilizzando attrezzature specifiche per l’estricazione in scenari di incidente stradale complesso.

Tremendo schianto in autostrada A14: persone incastrate tra le lamiere delle auto

Stando alle indiscrezioni di Cesena Today, dopo essere state estratte, le quattro persone coinvolte sono state affidate al personale sanitario presente sul luogo per le prime valutazioni cliniche e per il successivo trasferimento in ospedale tramite ambulanza. Per consentire in sicurezza le operazioni di atterraggio dell’elisoccorso, la circolazione autostradale è stata temporaneamente sospesa in entrambe le direzioni, con conseguenti rallentamenti e disagi alla viabilità del tratto interessato.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale, incaricate dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, mentre il personale di Autostrade per l’Italia ha gestito la regolazione del traffico e le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata.