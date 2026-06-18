La firma del memorandum tra Iran e Usa segna un passaggio delicato nei rapporti tra le due potenze, con implicazioni immediate sia sul piano politico che su quello militare ed economico. L’intesa, ancora oggetto di versioni contrastanti sulle modalità di sottoscrizione, si intreccia con la riapertura dello Stretto di Hormuz e con le ripercussioni sui traffici energetici globali, in un contesto internazionale ancora altamente instabile.

Accordo Usa-Iran: l’annuncio di Vance dopo la firma digitale

Secondo quanto riportato da fonti internazionali, tra cui Axios, Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l’Iran mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Tuttavia, la ricostruzione dell’intesa è stata segnata da diverse discrepanze: inizialmente si è parlato di una firma elettronica del documento tra Stati Uniti e Iran, poi confermata dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei, che ha dichiarato all’emittente Press TV che l’accordo “è stato ora formalmente firmato da entrambe le parti in via elettronica ed è in vigore”, come riportato da Al Jazeera.

Anche fonti iraniane hanno confermato la procedura elettronica.

Sul piano politico, il vicepresidente JD Vance ha difeso l’intesa attaccando le critiche provenienti dall’estero: “Quello che mi dà fastidio è che abbiamo visto persone nel governo di Bibi attaccare l’accordo e in alcuni casi hanno attaccato personalmente il presidente. Il mio messaggio a loro è che Donald Trump è l’unico capo di stato in tutto il mondo che è solidale con in Israele, ed è anche il capo della superpotenza mondiale”.

In un altro intervento ha aggiunto: “Se io fossi nel governo israeliano, non attaccherei l’unico alleato potente che mi è rimasto nell’intero mondo”. Vance ha inoltre smentito tensioni interne, affermando che Benjamin Netanyahu non sarebbe “furioso” per l’accordo, come riportato da alcuni media.

Accordo Usa-Iran, riaperto lo stretto di Hormuz: gli effetti immediati

Sul piano strategico e commerciale, la riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta un punto cruciale per gli equilibri energetici mondiali. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che il protocollo d’intesa tra Iran e Stati Uniti prevede effetti immediati, affermando: “Il protocollo entrerà in vigore con effetto immediato e, in una prima fase, la Repubblica islamica dell’Iran riaprirà senza indugio lo Stretto di Hormuz e gli Stati uniti d’America revocheranno immediatamente il blocco navale”, come riportato su X.

Sul fronte della sicurezza marittima, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha chiarito che l’Alleanza non parteciperà direttamente alla missione di protezione del corridoio, sottolineando che “non è in area Nato”, pur lasciando aperta la possibilità di supporto logistico e tecnico. Nel frattempo, il traffico marittimo sta lentamente riprendendo: la nave del Gruppo Grimaldi “Grande Torino” ha attraversato lo stretto dopo oltre 100 giorni di blocco, mentre secondo Kpler circa 118 petroliere risulterebbero ancora in attesa nel Golfo Persico, con tempi di smaltimento stimati tra 10 e 15 giorni.

Le conseguenze economiche si riflettono anche sulle previsioni dei mercati energetici: Goldman Sachs avrebbe rivisto al ribasso le stime sul petrolio, indicando un Brent a 80 dollari per il quarto trimestre 2026 e a 75 dollari nel 2027. Nel frattempo, la gestione delle priorità nel passaggio strategico potrebbe favorire petroliere e metaniere, mentre le altre navi commerciali rischiano ritardi più lunghi a causa della complessità logistica e geopolitica dell’area.