Tumori: oncologo Pinto 'immunoterapia fa guarire e vivere meglio'

"Negli ultimi 10 anni l'immunoterapia ha cambiato la storia dell'oncologia. Non abbiamo mai avuto, in un periodo così limitato di tempo, un'introduzione di innovazione che si diffondesse e cambiasse la capacità di cura e la qualità di vita dei pazienti. Io penso che oggi l'immunoterapia possa far...

“Negli ultimi 10 anni l’immunoterapia ha cambiato la storia dell’oncologia. Non abbiamo mai avuto, in un periodo così limitato di tempo, un’introduzione di innovazione che si diffondesse e cambiasse la capacità di cura e la qualità di vita dei pazienti. Io penso che oggi l’immunoterapia possa far vivere di più, far vivere meglio e soprattutto guarire i pazienti”.

Così Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica Ausl-Irccs di Reggio Emilia, in occasione dell’evento organizzato da Bristol Myers Squibb per celebrare gli ottant’anni di presenza nel nostro Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=L1puz_pbPGU