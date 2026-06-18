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Tumori: oncologo Pinto 'immunoterapia fa guarire e vivere meglio'

Tumori: oncologo Pinto 'immunoterapia fa guarire e vivere meglio'

"Negli ultimi 10 anni l'immunoterapia ha cambiato la storia dell'oncologia. Non abbiamo mai avuto, in un periodo così limitato di tempo, un'introduzione di innovazione che si diffondesse e cambiasse la capacità di cura e la qualità di vita dei pazienti. Io penso che oggi l'immunoterapia possa far...

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“Negli ultimi 10 anni l’immunoterapia ha cambiato la storia dell’oncologia. Non abbiamo mai avuto, in un periodo così limitato di tempo, un’introduzione di innovazione che si diffondesse e cambiasse la capacità di cura e la qualità di vita dei pazienti. Io penso che oggi l’immunoterapia possa far vivere di più, far vivere meglio e soprattutto guarire i pazienti”.

Così Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica Ausl-Irccs di Reggio Emilia, in occasione dell’evento organizzato da Bristol Myers Squibb per celebrare gli ottant’anni di presenza nel nostro Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=L1puz_pbPGU

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