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Riciclo, Marana (Biorepack): “Normativa ha creato confusione, servire tornare a innovare”

Riciclo, Marana (Biorepack): “Normativa ha creato confusione, servire tornare a innovare”

"Durante il forum di oggi abbiamo fatto emergere uno spaccato della nostra filiera. Abbiamo parlato coi produttori e con coloro che smaltiscono i manufatti: i numeri dimostrano che siamo in un momento di stasi. Serve trovare spunti nuovi e tornare a innovare, come è nel nostro DNA. C'è stata della...

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“Durante il forum di oggi abbiamo fatto emergere uno spaccato della nostra filiera. Abbiamo parlato coi produttori e con coloro che smaltiscono i manufatti: i numeri dimostrano che siamo in un momento di stasi. Serve trovare spunti nuovi e tornare a innovare, come è nel nostro DNA. C’è stata della confusione normativa che però si sta chiarendo mano a mano che andiamo avanti.

Se l’anno scorso abbiamo imboccato un tunnel, quest’anno ne vediamo l’uscita” Ha dichiarato Armido Marana, presidente di Biorepack (Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile) a margine del 3° Forum delle Bioplastiche Compostabili organizzato da Assoplastiche e dal Consorzio Biorepack.

https://www.youtube.com/watch?v=Cq1PCrGkIMM

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