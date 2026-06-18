Desario (Adnkronos): “Bisogna ‘ascoltare’ il tema della demografia per fare le scelte giuste”

L’Adnkronos “punta molto sul tema della demografia, in cui crede non da oggi ma da molto tempo. Per questo abbiamo un verticale internet completamente dedicato a questo tema, che riguarda il paese reale e che noi approfondiamo anche con eventi, in cui le persone possono ascoltare direttamente da...

L’Adnkronos “punta molto sul tema della demografia, in cui crede non da oggi ma da molto tempo. Per questo abbiamo un verticale internet completamente dedicato a questo tema, che riguarda il paese reale e che noi approfondiamo anche con eventi, in cui le persone possono ascoltare direttamente dalle fonti, dagli esperti, da chi ogni giorno è in trincea nell’affrontare queste cose, e al tempo stesso fare anche networking, confrontandosi su temi come immigrazione, lavoro, sanità, natalità o denatalità e soprattutto il tema della longevità.

Questi temi cambiano gli equilibri di un Paese, se non li ascoltiamo non facciamo le giuste scelte. L’Italia sta cercando di recuperare il tempo perso, adesso bisogna intervenire”. Sono le parole di Davide Desario, direttore Adnkronos, nel corso della VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZMsCi4NB4U